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Історична перемога. Китай виборов "золото" у змішаній естафеті з шорт-треку

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Пекін, Субота 05 лютого 2022 16:49
Історична перемога. Китай виборов "золото" у змішаній естафеті з шорт-треку Фото: Китай виборов "золото" у змішаній естафеті з шорт-треку (twitter.com/BJYI99)
Автор: Дмитро Левицький

Зимові Олімпійські ігри тривають в Пекіні. Сьогодні історичною перемогою завершилася змішана естафета з шорт-треку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати Олімпіади.

За олімпійські медалі у фіналі A змагань боролися команди Китаю, Італії, Угорщини та Канади, після того, як нідерландська збірна, яка була фаворитом турніру, перемогла у фіналі Б.

Майже відразу після пострілу стартового пістолета сталася масштабна аварія, через яку старт довелося повторити. Однак наступна аварія вивела Канаду та Угорщину з боротьби.

Китайські спортсмени упевнено лідирували в останньому колі та змогли вибороти своє перше "золото" Пекіна. Крім того, це перше "золото" китайської збірної у змішаній естафеті з шорт-треку в історії Ігор.

Результати змагань:

  • "золото" - Китай (час: 2:37.348);
  • "срібло" - Італія (час: 2:37.364);
  • "бронза" - Угорщина (час: 2:40.900).

Наразі медальний залік зимової Олімпіади в Пекіні виглядає так:

Історична перемога. Китай виборов &quot;золото&quot; у змішаній естафеті з шорт-треку

Нагадаємо, Україна розпочала з провалу біатлонну гонку Олімпіади.

Також РБК-Україна розповідало, хто завоював першу золоту медаль Олімпіади в Пекіні.

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