ua en ru
Сб, 09 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Испании суд отправил на карантин пассажиров судна со вспышкой хантавируса

19:10 09.05.2026 Сб
2 мин
Сколько продлится принудительная изоляция и есть ли риск распространения болезни?
aimg Сергей Козачук
В Испании суд отправил на карантин пассажиров судна со вспышкой хантавируса Фото: суд ввел принудительный карантин из-за хантавируса на Hondius (wikipedia.org)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Испанцев, которые путешествовали на судне "MV Hondius" и могли контактировать с хантавирусом, обязали пройти принудительную изоляцию. Соответствующее решение принял суд в Мадриде по запросу правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Читайте также: Редкая, но смертельная инфекция: как распознать хантавирус и существует ли от него лечение

Судебное решение и детали карантина

По информации издания, судья центрального суда Мадрида санкционировал министерский приказ, который делает карантин обязательным для 14 граждан Испании.

Это решение отменяет предыдущие заявления министра обороны Маргариты Роблес о якобы "добровольном" характере изоляции.

Согласно документу, лица будут находиться в отдельных палатах Центрального оборонного госпиталя имени Гомеса Ульи в течение семи календарных дней.

Срок может быть продлен в зависимости от результатов мониторинга.

"В случае несоблюдения положений этой резолюции будет применяться режим санкций, изложенный в Общем законе об общественном здоровье", - говорится в тексте приказа.

Условия и контроль состояния здоровья

Правительство ввело строгий медицинский протокол для прибывших:

  • ПЦР-тесты будут проведены сразу по прибытии и на седьмой день изоляции.
  • Дважды в день врачи будут измерять температуру и проверять наличие симптомов (лихорадка, кашель, боль в мышцах, одышка).
  • Пациентам гарантируют возможность общения с близкими с помощью электронных средств.

Власти отмечают, что риск для населения минимален. Иностранные пассажиры судна будут репатриированы в свои страны, а испанцев доставят в Мадрид спецрейсами без контакта с жителями Канарских островов.

Эксперты подчеркивают, что хантавирус, в отличие от коронавируса, не передается от бессимптомных носителей.

Ситуация вокруг лайнера Hondius и хантавируса

Напомним, что на круизном лайнере MV Hondius, где зафиксировали вспышку хантавируса, находятся пятеро граждан Украины. По данным МИД, пока признаков заболевания у наших соотечественников не обнаружено.

Из-за сообщения о смертельных случаях на борту судна в мире снова заговорили об этой опасной болезни. Эксперты объясняют, что хантавирус - это редкая инфекция, которая поражает легкие и почки и может приводить к летальному исходу.

Сейчас экспедиционный лайнер Hondius направляется к Канарским островам. Хотя испанские власти готовят беспрецедентные меры безопасности и жесткий карантин под эгидой ВОЗ, в порту уже начались протесты рабочих, которые отказываются принимать судно из-за рисков для здоровья.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Хантавирус Испания Карантин Суд
Новости
Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко
Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"