В Испании суд отправил на карантин пассажиров судна со вспышкой хантавируса

Испанцев, которые путешествовали на судне "MV Hondius" и могли контактировать с хантавирусом, обязали пройти принудительную изоляцию. Соответствующее решение принял суд в Мадриде по запросу правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

Судебное решение и детали карантина

По информации издания, судья центрального суда Мадрида санкционировал министерский приказ, который делает карантин обязательным для 14 граждан Испании.

Это решение отменяет предыдущие заявления министра обороны Маргариты Роблес о якобы "добровольном" характере изоляции.

Согласно документу, лица будут находиться в отдельных палатах Центрального оборонного госпиталя имени Гомеса Ульи в течение семи календарных дней.

Срок может быть продлен в зависимости от результатов мониторинга.

"В случае несоблюдения положений этой резолюции будет применяться режим санкций, изложенный в Общем законе об общественном здоровье", - говорится в тексте приказа.

Условия и контроль состояния здоровья

Правительство ввело строгий медицинский протокол для прибывших:

ПЦР-тесты будут проведены сразу по прибытии и на седьмой день изоляции.

Дважды в день врачи будут измерять температуру и проверять наличие симптомов (лихорадка, кашель, боль в мышцах, одышка).

Пациентам гарантируют возможность общения с близкими с помощью электронных средств.

Власти отмечают, что риск для населения минимален. Иностранные пассажиры судна будут репатриированы в свои страны, а испанцев доставят в Мадрид спецрейсами без контакта с жителями Канарских островов.

Эксперты подчеркивают, что хантавирус, в отличие от коронавируса, не передается от бессимптомных носителей.