В Іспанії оголосили надзвичайний стан через блекаут

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан в країні через масштабне відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як зазначили у МВС Іспанії, надзвичайний стан застосовуватиметься в регіонах, які цього вимагатимуть.
Наразі Мадрид, Андалусія та Естремадура попросили, щоб центральний уряд узяв на себе громадський порядок та інші функції.
Зазначається, що від відключень електроенергії постраждали мільйони людей по всій Іспанії, а також ключові галузі, такі як транспорт і телекомунікації.
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що причиною збою є "сильні коливання" в електромережі, однак справжня причина досі невідома.
Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, у низці європейських країн почали повідомляли про масштабні перебої з електропостачанням.
Відключення світла спостерігається в Іспанії, Португалії та Андоррі, а також в одному з регіонів Франції. Причини знеструмлення наразі невідомі.
Португальська національна електрична компанія REN назвала можливою причиною проблеми - пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік. Ця пожежа пошкодила високовольтну лінію електропередач між Перпіньяном і східною Нарбонною.
Також повідомлялося, що розслідується версія кібератаки. Однак пізніше голова Євроради Антоніу Кошта спростував цю інформацію.
Як повідомляли ЗМІ, на повне відновлення енергопостачання в Іспанії може знадобитися від 6 до 10 годин.
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