В Іспанії оголосили надзвичайний стан через блекаут

Як зазначили у МВС Іспанії, надзвичайний стан застосовуватиметься в регіонах, які цього вимагатимуть.

Наразі Мадрид, Андалусія та Естремадура попросили, щоб центральний уряд узяв на себе громадський порядок та інші функції.

Зазначається, що від відключень електроенергії постраждали мільйони людей по всій Іспанії, а також ключові галузі, такі як транспорт і телекомунікації.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що причиною збою є "сильні коливання" в електромережі, однак справжня причина досі невідома.