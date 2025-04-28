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Відключення світла у Європі: глава Євроради спростував чутки про кібератаку

Понеділок 28 квітня 2025 18:39
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Відключення світла у Європі: глава Євроради спростував чутки про кібератаку Фото: голова Євроради Антоніу Кошта (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Низка країни Європи опинились у понеділок, 28 квітня, без енергопостачання. Однак наразі не йде мова про кібератаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Жодних ознак кібератаки", - заявив голова Євроради Антоніу Кошта після спілкування з лідерами Іспанії та Португалії.

За його словами, оператори електромереж в обох країнах працюють над пошуком причини та відновленням електропостачання.

"Наразі немає жодних ознак кібератаки", - додав він.

Блекаут у Європі

Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, у низці європейських країн почали повідомляли про масштабні перебої з електропостачанням. Блекаут було зафіксовано у великих містах Іспанії, Португалії та не тільки.

Наразі точної причини такого збою офіційно не називали. Однак в Іспанії розглядали можливість того, що до блекауту призвела кібератака. А ось в заяві оператора енергосистеми Португалії REN йдеться про те, що відключення могли статися через рідкісне атмосферне явище.

У компанії також уточнили, що, з огляду на складність проблеми, на повну нормалізацію роботи мережі може піти до тижня. При цьому португальські ЗМІ повідомляють, що світла не буде до трьох днів.

Детальніше про відключення світла в Європі - в матеріалі РБК-Україна.

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