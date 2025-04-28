Відключення світла у Європі: глава Євроради спростував чутки про кібератаку
Низка країни Європи опинились у понеділок, 28 квітня, без енергопостачання. Однак наразі не йде мова про кібератаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Жодних ознак кібератаки", - заявив голова Євроради Антоніу Кошта після спілкування з лідерами Іспанії та Португалії.
За його словами, оператори електромереж в обох країнах працюють над пошуком причини та відновленням електропостачання.
"Наразі немає жодних ознак кібератаки", - додав він.
Блекаут у Європі
Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, у низці європейських країн почали повідомляли про масштабні перебої з електропостачанням. Блекаут було зафіксовано у великих містах Іспанії, Португалії та не тільки.
Наразі точної причини такого збою офіційно не називали. Однак в Іспанії розглядали можливість того, що до блекауту призвела кібератака. А ось в заяві оператора енергосистеми Португалії REN йдеться про те, що відключення могли статися через рідкісне атмосферне явище.
У компанії також уточнили, що, з огляду на складність проблеми, на повну нормалізацію роботи мережі може піти до тижня. При цьому португальські ЗМІ повідомляють, що світла не буде до трьох днів.
Детальніше про відключення світла в Європі - в матеріалі РБК-Україна.
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