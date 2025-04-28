Європа в темряві: як Іспанія та Португалія переживають блекаут (фото, відео)
У кількох країнах Європи сьогодні, 28 квітня, почалися серйозні перебої з електропостачанням. Мільйони людей залишилися без світла.
РБК-Україна зібрало фото і відео з місця подій.
Станом на зараз проблеми з електропостачанням фіксуються в Іспанії, Португалії, Андоррі та Франції. Світла немає у великих містах, таких як Барселона, Мадрид і не тільки.
Фото: у Європі масштабні відключення світла (Getty Images)
Через порушення перестало працювати метро, люди застрягли в ліфтах, знеструмлено лікарні, скасовано навчання в низці шкіл.
При цьому Міжнародний аеропорт Мадрида "Барахас" опинився без електрики, перестало працювати табло з інформацією про рейси.
Фото: у Мадриді проблеми з роботою аеропорту через блекаут (Getty Images)
Крім того, на виході з аеропорту утворилися великі черги пасажирів, які намагаються знайти таксі через збої в роботі мадридського метро.
При цьому аеропорти Лісабона, Порту і Фару працювали на резервних джерелах живлення.
Також у магазинах покупці не можуть розрахуватися банківськими картами, їм доводиться платити тільки готівкою.
Фото: в Іспанії люди не можуть розрахуватися банківськими картами (Getty Images)
Блекаут у Європі
Нагадаємо, раніше оператор енергосистеми Португалії REN заявив про те, що такі відключення світла в європейських країнах могли початися через рідкісне атмосферне явище.
Детальніше про блекаут у низці країн - у матеріалі РБК-Україна.
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