Європа в темряві: як Іспанія та Португалія переживають блекаут (фото, відео)

У кількох країнах Європи сьогодні, 28 квітня, почалися серйозні перебої з електропостачанням. Мільйони людей залишилися без світла.

РБК-Україна зібрало фото і відео з місця подій.

Станом на зараз проблеми з електропостачанням фіксуються в Іспанії, Португалії, Андоррі та Франції. Світла немає у великих містах, таких як Барселона, Мадрид і не тільки.

Фото: у Європі масштабні відключення світла (Getty Images)

Через порушення перестало працювати метро, люди застрягли в ліфтах, знеструмлено лікарні, скасовано навчання в низці шкіл.

При цьому Міжнародний аеропорт Мадрида "Барахас" опинився без електрики, перестало працювати табло з інформацією про рейси.

Фото: у Мадриді проблеми з роботою аеропорту через блекаут (Getty Images)

Крім того, на виході з аеропорту утворилися великі черги пасажирів, які намагаються знайти таксі через збої в роботі мадридського метро.

При цьому аеропорти Лісабона, Порту і Фару працювали на резервних джерелах живлення.

Також у магазинах покупці не можуть розрахуватися банківськими картами, їм доводиться платити тільки готівкою.

Фото: в Іспанії люди не можуть розрахуватися банківськими картами (Getty Images)