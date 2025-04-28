Мільйони без світла, не працює транспорт. Масштаби та наслідки блекауту в Європі

Масштабний блекаут 25 квітня охопив низку європейських країн. Без електроенергії залишилися мільйони людей, виникли серйозні перебої в роботі транспорту, комунікацій, підприємств і критичної інфраструктури. Що могло стати причиною відключень, поки офіційно не підтверджено.

Докладніше про те, що відбувається в європейських країнах через блекаут, - в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

В яких країнах зникло світло?

Які наслідки блекауту?

Що могло стати причиною масових відключень електроенергії?

Чи зачепить Україну блекаут в Європі?

Частину Європи охопив блекаут

28 квітня 2025 пополудні на Іберійському півострові виникли перебої з електроенергією, що паралізувало життя мільйонів людей. Через блекаут зупинилася робота транспорту та критичної інфраструктури у багатьох містах.

Блекаут охопив такі країни:

Іспанія (особливо великі міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Таррагона, Кастельон)

(особливо великі міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Таррагона, Кастельон) Португалія (Лісабон та інші міста)

(Лісабон та інші міста) Андорра

Частково Франція (особливо південно-західні регіони)

Так, в Іспанії відключення світла назвали наймасштабнішими в новітній історії.

Дані іспанського оператора електроенергії показали, що близько полудня за місцевим часом було відключено понад 10 ГВт електроенергії. С поживання раптово впало з 25 МВт. до 12,4 МВт.

Наслідки блекауту

В Іспанії збій в електропостачанні призвів до повної зупинки залізничного руху, вплинув на авіасполучення, викликав перебої у роботі громадського транспорту, вимкнулися світлофори у багатьох районах.

Головне управління дорожнього руху через соцмережі закликало громадян максимально утримуватися від керування автомобілем.

Відключення електроенергії також зачепило роботу платіжних систем, деякі супермаркети вже повідомили, що прийматимуть оплату лише готівкою.

Фото: через блекаут в Іспанії не працюють банкомати (Getty Images)

Блекаут паралізував метро у Мадриді та Барселоні, зупинилися поїзди, пасажирів евакуювали через тунелі.

В Більбао людям довелося йти по залізничних коліях через зупинку канатної дороги.

Gente bajando a pie del funicular de Artxanda en Bilbao#apagon pic.twitter.com/PthoY01CNq — Javi Regalado (@djobi71) April 28, 2025

Міжнародний аеропорт Мадрида "Барахас" залишився без електрики, погасло табло рейсів. До того ж на виході з аеропорту утворилися величезні черги прибулих пасажирів, щоб зловити таксі через перебої в роботі мережі мадридського метро.

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В багатьох містах сьогодні внаслідок блекауту спостерігалися перебої з мобільним зв’язком, інтернетом і Wi-Fi.

#ÚLTIMAHORA Apagón de luz en Madrid y en Cibeles no funcionan ni los semáforos pic.twitter.com/VYLKKpzPV2 — Libertad Digital (@libertaddigital) April 28, 2025

Також через відключення електроенергії зупинився тенісний турнір Madrid Open. Перестало працювати табло та камери на корті, вболівальникам довелося залишати стадіон у темряві.

Влада закликала громадян зберігати спокій, а критичну інфраструктуру (лікарні, екстрені служби) перевели на генератори. Так, у 22-поверхових житлових комплексах в Аліканте ліфти під'єднали до генераторів.

У Португалії через блекаут також виникли перебої в роботі транспорту, та спостерігаються проблеми з водопостачанням, адже з ладу вийшли електричні насоси.

У магазинах ажіотаж на питну воду, полиці багатьох супермаркетів спустошені.

Що могло стати причиною відключень електрики

Офіційна причина блекауту ще не названа, розслідування триває, а на 15:00 іспанський уряд скликав екстренне засідання.

Наразі основна версія масштабних перебоїв зі світлом - аварія у високовольтній електромережі на південному заході Франції через пожежу на горі Аларік, яка пошкодила лінію електропередач.

Водночас у компанії-енергооператорі Португалії стверджують, що блекаут міг статися через екстремальні коливання температури в Іспанії. Це "рідкісне атмосферне явище" спричинило коливання на високовольтних лініях напруги.

"Коливання спричинили порушення синхронізації між електричними системами, що призвело до послідовних порушень у всій європейській мережі", - роз'яснює енергооператор. За прогнозом компанії, "повне відновлення роботи мережі може зайняти до тижня".

Також розглядається версія про загальний збій у європейській енергосистемі через дисбаланс напруги або проблеми з інтеграцією відновлюваних джерел енергії.

Не виключають і кібератаку, але підтверджень цьому наразі немає. Національний інститут кібербезпеки Іспанії досліджує можливість кібератаки як причину інциденту.

Коли можуть відновити електропостачання

Оператори енергосистем Іспанії та Португалії активували протоколи відновлення електропостачання, створено кризові комітети. Іспанський оператор припускає, що відновлення енергопостачання може тривати до 10 годин.

Водіїв в Іспанії закликали не користуватися своїми автомобілями без необхідності, а мер Мадрида попросив жителів залишатися вдома.

Фото: людей закликають не користуватися транспортом (Getty Images)

Тим часом команда французького оператора високовольтної електромережі повідомила, що вони мобілізовані для надання допомоги Іспанії.

Вони вже відновили 700 МВт споживання по Франції, де були збої, та заявили, що здатні збільшити свою допомогу Іспанії до 950 МВт, як тільки Піренейська мережа матиме технічну можливість її приймати. У французському регіоні Басків світло вже з'явилося.

Чи вплине блекаут в Європі на Україну

Перебої з електроенергією в європейських країнах не повинні вплинути на Україну.

За словами джерел РБК-Україна на енергетичному ринку, ситуація в нашій країні залишається стабільною, оскільки Україна практично не імпортує електроенергію.

"Ми зараз майже не імпортуємо електроенергію - це може бути тільки в деякі години і в дуже малих обсягах. В основному йде експорт", - зазначив співрозмовник видання.

Варто зазначити, що міністр енергетики України Герман Галущенко запропонував підтримку європейським країнам у подоланні енергетичної кризи.

У публікації на Facebook Галущенко заявив, що Україна "готова сприяти відновленню стабільної роботи енергетичних мереж партнерів і союзників у Європі".

Скриншот facebook.com/german.galushchenko

"Ми готові поділитися знаннями та досвідом, у тому числі отриманими під час систематичних атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Ми вдячні країнам ЄС за підтримку, і ми завжди тут, щоб надати допомогу", - написав міністр.