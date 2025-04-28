В Испании объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута

Как отметили в МВД Испании, чрезвычайное положение будет применяться в регионах, которые этого потребуют.

Сейчас Мадрид, Андалусия и Эстремадура попросили, чтобы центральное правительство взяло на себя общественный порядок и другие функции.

Отмечается, что от отключений электроэнергии пострадали миллионы людей по всей Испании, а также ключевые отрасли, такие как транспорт и телекоммуникации.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что причиной сбоя являются "сильные колебания" в электросети, однако истинная причина до сих пор неизвестна.