В Испании объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за масштабного отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как отметили в МВД Испании, чрезвычайное положение будет применяться в регионах, которые этого потребуют.
Сейчас Мадрид, Андалусия и Эстремадура попросили, чтобы центральное правительство взяло на себя общественный порядок и другие функции.
Отмечается, что от отключений электроэнергии пострадали миллионы людей по всей Испании, а также ключевые отрасли, такие как транспорт и телекоммуникации.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что причиной сбоя являются "сильные колебания" в электросети, однако истинная причина до сих пор неизвестна.
Напомним, в понедельник, 28 апреля, в ряде европейских стран начали сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением.
Отключение света наблюдается в Испании, Португалии и Андорре, а также в одном из регионов Франции. Причины обесточивания пока неизвестны.
Португальская национальная электрическая компания REN назвала возможной причиной проблемы - пожар на юго-западе Франции, на горе Аларик. Этот пожар повредил высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и восточной Нарбонной.
Также сообщалось, что расследуется версия кибератаки. Однако позже председатель Евросовета Антониу Кошта опроверг эту информацию.
Как сообщали СМИ, на полное восстановление энергоснабжения в Испании может потребоваться от 6 до 10 часов.
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