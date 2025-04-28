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В Испании объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута

Фото: в Испании объявили чрезвычайное положение из-за блэкаута (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение в стране из-за масштабного отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как отметили в МВД Испании, чрезвычайное положение будет применяться в регионах, которые этого потребуют.

Сейчас Мадрид, Андалусия и Эстремадура попросили, чтобы центральное правительство взяло на себя общественный порядок и другие функции.

Отмечается, что от отключений электроэнергии пострадали миллионы людей по всей Испании, а также ключевые отрасли, такие как транспорт и телекоммуникации.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что причиной сбоя являются "сильные колебания" в электросети, однако истинная причина до сих пор неизвестна.

 

Блэкаут в Европе

Напомним, в понедельник, 28 апреля, в ряде европейских стран начали сообщали о масштабных перебоях с электроснабжением.

Отключение света наблюдается в Испании, Португалии и Андорре, а также в одном из регионов Франции. Причины обесточивания пока неизвестны.

Португальская национальная электрическая компания REN назвала возможной причиной проблемы - пожар на юго-западе Франции, на горе Аларик. Этот пожар повредил высоковольтную линию электропередач между Перпиньяном и восточной Нарбонной.

Также сообщалось, что расследуется версия кибератаки. Однако позже председатель Евросовета Антониу Кошта опроверг эту информацию.

Как сообщали СМИ, на полное восстановление энергоснабжения в Испании может потребоваться от 6 до 10 часов.

Подробнее о блэкауте в Европе - читайте в материале РБК-Украина.

Также мы показывали, как Испания и Португалия переживают блэкаут.

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ИспанияЭлектроэнергияЧрезвычайное положениеОтключения светаБлэкаут