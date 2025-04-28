Відключення світла у Європі: стала відома одна з можливих причин масштабного блекауту
Декілька європейських країн вдень понеділка, 28 квітня, залишились без електропостачання. Про проблеми з енергетикою відомо в Іспанії та Португалії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Як пише видання, про відсутність електроенергії повідомляли також мешканці Андорри та прикордонних з Іспанією районів Франції. За останньою інформацією, подальші відключення були зафіксовані аж у Бельгії.
Наразі офіційно причина блекауту - не відома. Але дві найбільші електричні компанії Іспанії, Endesa та Iberdrola, вже розслідують інцидент.
Водночас, португальська національна електрична компанія REN назвала можливою причиною проблеми - пожежу на південному заході Франції, на горі Аларік. Ця пожежа пошкодила високовольтну лінію електропередач між Перпіньяном і східною Нарбонною.
Блекаут у Європі
Нагадаємо, у понеділок, 28 квітня, у низці європейських країн почали повідомляли про масштабні перебої з електропостачанням.
Про проблеми з енергопостачання заявлялось в Іспанії, Португалії та Андоррі, а також у одному з регіонів Франції.
Детально про те, що сталось - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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