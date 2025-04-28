Причиною найбільшого в історії блекаута в Європі може бути кібератака: що відомо
В Європі стався один з найбільших блекаутів в історії, що паралізував роботу інфраструктури в кількох країнах. Розслідується версія кібератаки як причини масштабних перебоїв з електропостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
У понеділок, 28 квітня, Іспанія, частина Португалії та Франції постраждали від масштабного відключення електроенергії, що паралізувало рух потягів, порушило авіарейси, мобільні зв’язки та роботу світлофорів.
Масштабний блекаут, за попередніми оцінками, був одним з найбільших у новітній історії Європи, коли понад 10 ГВт попиту було відключено після полудня за місцевим часом.
Іспанський оператор електромережі повідомив, що вже активував плани щодо відновлення енергопостачання в співпраці з підприємствами енергетичного сектору.
Спочатку були відновлені мережі на півночі та півдні країни, що дозволило поступово відновити енергопостачання на всьому Піренейському півострові.
Мільйони людей по всій Іспанії, зокрема в Мадриді та Барселоні, залишились без електрики, а португальські ЗМІ повідомляють, що відключення зачепило весь півострів.
Розслідування можливої кібератаки
Проблеми з електропостачаннм призвели до тимчасового паралічу роботи ваяжливих інфраструктур, таких як вокзали, аеропорти та магазини.
У Мадриді, зокрема, люди вийшли на вулиці після того, як були евакуйовані станції метро, а закрилися магазини та офіси. Головне управління дорожнього руху Іспанії закликало водіїв утриматись від поїздок через відсутність світлофорів.
У Франції короткочасно постраждали деякі регіони, однак електропостачання було швидко відновлено. Оператор RTE повідомив, що збій стався на Піренейському півострові, а не у Франції, і наразі ведеться розслідування причин інциденту, зокрема щодо можливої кібератаки.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес скликав кризову нараду з урядовцями та представниками національної мережі, а Національний інститут кібербезпеки Іспанії досліджує можливість кібератаки як причину інциденту.
Маштабний блекаут у Європі
Нагадаємо, що сьогодні стало відомо у низці європейських країн почали повідомляли про масштабні перебої з електропостачанням.
Про проблеми з енергопостачання заявлялось в Іспанії, Португалії та Андоррі, а також у одному з регіонів Франції.
ЗМІ писали про відсутність електроенергії повідомляли також мешканці Андорри та прикордонних з Іспанією районів Франції. За останньою інформацією, подальші відключення були зафіксовані аж у Бельгії.
Наразі офіційно причина блекауту - не відома. Але дві найбільші електричні компанії Іспанії, Endesa та Iberdrola, вже розслідують інцидент.
Детально про те, що сталось - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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