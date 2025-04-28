Причиною найбільшого в історії блекаута в Європі може бути кібератака: що відомо

В Європі стався один з найбільших блекаутів в історії, що паралізував роботу інфраструктури в кількох країнах. Розслідується версія кібератаки як причини масштабних перебоїв з електропостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

У понеділок, 28 квітня, Іспанія, частина Португалії та Франції постраждали від масштабного відключення електроенергії, що паралізувало рух потягів, порушило авіарейси, мобільні зв’язки та роботу світлофорів.

Масштабний блекаут, за попередніми оцінками, був одним з найбільших у новітній історії Європи, коли понад 10 ГВт попиту було відключено після полудня за місцевим часом.

Іспанський оператор електромережі повідомив, що вже активував плани щодо відновлення енергопостачання в співпраці з підприємствами енергетичного сектору.

Спочатку були відновлені мережі на півночі та півдні країни, що дозволило поступово відновити енергопостачання на всьому Піренейському півострові.

Мільйони людей по всій Іспанії, зокрема в Мадриді та Барселоні, залишились без електрики, а португальські ЗМІ повідомляють, що відключення зачепило весь півострів.

Розслідування можливої кібератаки

Проблеми з електропостачаннм призвели до тимчасового паралічу роботи ваяжливих інфраструктур, таких як вокзали, аеропорти та магазини.

У Мадриді, зокрема, люди вийшли на вулиці після того, як були евакуйовані станції метро, а закрилися магазини та офіси. Головне управління дорожнього руху Іспанії закликало водіїв утриматись від поїздок через відсутність світлофорів.

У Франції короткочасно постраждали деякі регіони, однак електропостачання було швидко відновлено. Оператор RTE повідомив, що збій стався на Піренейському півострові, а не у Франції, і наразі ведеться розслідування причин інциденту, зокрема щодо можливої кібератаки.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес скликав кризову нараду з урядовцями та представниками національної мережі, а Національний інститут кібербезпеки Іспанії досліджує можливість кібератаки як причину інциденту.