Испания сообщила о самом низком числе заражений за две недели

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Общее число заражений в стране достигло 135 тыс. человек

За сутки коронавирусом в Испании заразились 4273 человека, что является самым низким показателем с 22 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным Министерства здравоохранения, в понедельник общее число заражений достигло 135 тыс. человек.

Также который день подряд фиксируется незначительное уменьшение смертности от вируса. Так, в понедельник умерли 637 человек по сравнению с 674 погибшими в воскресенье. Это самый низкий показатель с 24 марта. Всего от коронавируса скончались более 13 тыс. испанцев.

Испания находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом. Больше всего инфицированных в Соединенных Штатах Америки - 337 тыс. человек.

Ранее правительство страны заявило о намерении продлить действие чрезвычайного положения до 25 апреля.

На данный момент коронавирусом заразились почти 1,3 млн жителей планеты. Число смертельных случаев от вируса приближается к 70 тысячам.

По состоянию на утро 6 апреля, в Украине зафиксировано 1319 случаев инфицирования COVID-19 и 38 смертей. По данным Министерства здравоохранения, за последние 12 дней средний темп прироста зараженных составляет 27%.