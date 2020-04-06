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Коронавирус в Украине: Минздрав назвал число зараженных по состоянию на утро

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 09:08
Коронавирус в Украине: Минздрав назвал число зараженных по состоянию на утро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Также от коронавируса в Украине умерли 38 человек

В Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

В частности, ситуация в областях такая:

Винницкая область - 75 случаев;
Волынская область - 24 случая;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая область - 9 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 35 случаев;
Запорожская область - 41 случай;
Ивано-Франковская область - 116 случаев;
Кировоградская область - 41 случай;
г. Киев - 234 случая;
Киевская область - 91 случай;
Львовская область - 27 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 27 случаев;
Полтавская область - 11 случаев;
Ровенская область - 39 случаев;
Сумская область - 51 случай;
Тернопольская область - 160 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 10 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 220 случаев;
Черкасская область - 62 случая;
Черниговская область - 7 случаев.

Напомним, с понедельника в Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса. На улицу нельзя выходить без документов, а в общественных местах введен "масочный режим".

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