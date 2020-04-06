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Іспанія повідомила про найнижчу кількість заражень за два тижні

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 13:32
Іспанія повідомила про найнижчу кількість заражень за два тижні
Ілюстративне фото (flickr.com shefftim)

Загальне число заражень в країні досягло 135 тис. осіб

За добу коронавірусом в Іспанії інфікувалися 4273 людини, що є найнижчим показником з 22 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в понеділок загальна кількість заражень досягла 135 тис. осіб.

Також котрий день поспіль фіксується незначне зменшення смертності від вірусу. Так, у понеділок померли 637 людей, порівняно з 674 загиблими в неділю. Це найнижчий показник з 24 березня. Всього від коронавірусу померли понад 13 тис. іспанців.

Іспанія знаходиться на другому місці за кількістю заражених коронавірусом. Найбільше інфікованих в Сполучених Штатах Америки - 337 тис. осіб.

Раніше уряд країни заявив про намір продовжити дію надзвичайного стану до 25 квітня.

Наразі коронавірусом заразилися майже 1,3 млн жителів планети. Число смертельних випадків від вірусу наближається до 70 тисяч.

Станом на ранок 6 квітня, в Україні зафіксовано 1319 випадків інфікування COVID-19 і 38 смертей. За даними Міністерства охорони здоров'я, за останні 12 днів середній темп приросту заражених становить 27%.

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