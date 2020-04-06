Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 6 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество инфицированных в Украине превысило 1300

В Украине число людей, зараженных коронавирусом, продолжает расти и по состоянию на 6 апреля уже превысило 1300 человек. Количество летальных случаев увеличилось до 37 скончались, а 28 людей полностью выздоровели. В списке инфицированных лидирует Киев, Черновицкая и Тернопольская области. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 6 апреля

Киев - 225 инфицированных (3 летальных). Первый случай COVID-19 в Киеве был зафиксирован 16 марта. По сообщению мэра, за последние сутки коронавирус подтвержден у 31 человека – 18 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 13 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет. Всего число заболевших в столице составляет 245.

Черновицкая область - 220 инфицированных (5 летальных). Именно здесь 3 марта было получено первое подтверждение COVID-19 не только в регионе, но и в Украине. По сообщению ОГА, по состоянию на 5 апреля в реанимации в тяжелом состоянии находятся более 10 человек больных коронавирусом и два ребенка с подозрением на COVID-19.

Тернопольская область - 160 инфицированных (2 летальных). Первое инфицирование COVID-19 было подтверждено 20 марта. На сегодняшний день в области насчитывается 160 случаев заболевания коронавирусом. 106 из которых – у жителей Монастырисского района.

Ивано-Франковская область - 105 инфицированных (6 летальных). Первое заражение COVID-19 зафиксировано 19 марта. По сообщению мэра, у роженицы, которая умерла в роддоме Ивано-Франковска, коронавирус не подтвердился, хотя ранее указывалась именно эта причина смерти.

Киевская область - 88 инфицированных (4 летальных). Впервые заражение COVID-19 в области было обнаружено 17 марта. По сообщению местной ОГА, в регионе подтверждены 88 случаев инфицирования, из которых 5 детей. Наибольшее число больных наблюдается в Обуховском и Киево-Святошинском районах. 5 человек умерли.

Винницкая область - 75 инфицированных. Первый случай инфицирования подтвержден 25 марта. По сообщению ОГА, за последние сутки заболели двое детей. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Виннице.

Черкасская область - 60 инфицированных (1 летальный). Первый случай болезни подтвержден 22 марта. Очагом коронавируса в регионе считается город Каменка, где на сегодняшний день зафиксировано 28 инфицированных.

Сумская область - 49 инфицированных (2 летальных). Первый случай коронавируса на Сумщине был обнаружен 25 марта. За последние сутки было подтверждено 12 новых случаев заражения.

Запорожская область - 39 инфицированных. Сразу 5 подтверждений коронавируса здесь впервые датированы 25 марта. По информации местной ОГА, на сегодня зафиксировано 40 случаев заболевания. За последние сутки выявлено 9 инфицированных, в т.ч. один ребенок.

Ровненская область - 38 инфицированных (4 летальных). Сразу 9 случаев заражения впервые были выявлены 27 марта у жителей Сарненского района, который считается очагом коронавируса в регионе. На сегодняшний день здесь обнаружено 22 больных, также 5 человек умерли.

Кировоградская область - 37 инфицированных. Первый официально подтвержденный случай заражения зафиксирован 29 марта. За последние сутки число заболевших людей увеличилось вдвое. Наибольшее число COVID-19 насчитывается в Кропивницком районе.

Закарпатская область - 28 инфицированных. Первый случай заражения коронавирусом подтвержден 26 марта у 69-летней жительницы Мукачево. По данным ОГА, в Ужгороде заболел 28-летний священник с семьей. Также сообщается об одном случае выздоровления.

Одесская область - 26 инфицированных. Первое подтверждение коронавируса в области получено 24 марта. По сообщению мэра, за последние сутки выявлено еще одно новое заражение.

Волынская область - 19 инфицированных (2 летальных). Первый случай заражения коронавирусом в области зафиксирован 25 марта. Также COVID-19 был диагностирован у директора городской больницы. Позже сообщалось, что два медика заразились коронавирусом после вскрытия умершего от коронавируса врача-гинеколога.

Львовская область - 15 инфицированных. Первый случай заражения в регионе был подтвержден 20 марта. По сообщению местной ОГА, в области зафиксировали первую смерть от COVID-19. Скончался 69-летний мужчина с тяжелой пневмонией.

Днепропетровская область - 14 инфицированных. По сравнению с предыдущим днем, число зараженных людей в области не увеличилось. Первое подтверждение коронавируса здесь было получено 19 марта.

Житомирская область - 11 инфицированных (2 летальных). Впервые подтверждение инфицирования здесь получено 12 марта. За последние сутки заразились еще два человека – жителей Бердичев и Малина.

Хмельницкая область - 10 инфицированных. Первый случай появления коронавируса зафиксирован 27 марта. За последние сутки официальное количество инфицированных не изменилось.

Херсонская область - 10 инфицированных (1 летальный). На Херсонщине первое инфицирование было обнаружено 25 марта у женщины, которая уже выздоровела. 3 апреля у медсестры районной больницы посмертно подтвердился COVID-19. За последние сутки выявлено еще два случая заболевания у жителей Херсона.

Полтавская область - 9 инфицированных. Первый случай коронавируса в области был подтвержден 27 марта. По сообщению ОГА, на сегодня выявлен очередной случай заражения у 42-летнего жителя Миргорода.

Донецкая область - 8 инфицированных. Также по состоянию на 6 апреля неизменным остается число заболевших в регионе. Здесь первый случай коронавируса датируется 18 марта.

Черниговская область - 7 инфицированных. Первое инфицирование здесь произошло 26 марта. По данным полиции Черниговской области, 5 апреля умер инфицированный коронавирусом пациент, который накануне пытался сбежать из больницы.

Луганская область - 3 инфицированных. Число инфицированных в регионе на сегодняшний день остается неизменным. Первый случай COVID-19 был подтвержден 25 марта.

Харьковская область - 1 инфицированный. Также без изменений наблюдается ситуация на Харьковщине. Первый случай коронавируса здесь зафиксирован 28 марта.

Николаевская область – инфицированных нет. На сегодняшний день это единственная область в Украине, где не зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.