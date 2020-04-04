В Испании планируют продлить действие чрезвычайного положения

Фото: Педро Санчес (lamoncloa.gob.es)

Чрезвычайное положение намерены продлить до 25 апреля

Правительство Испании намерено продлить действие чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил испанский премьер-министр Педро Санчес в своем видеообращении, передает РБК-Украина.

По словам Санчеса, после обсуждения с комитетом ученых ситуации с коронавирусом в Испании, он решил просить парламент о продлении срока действия чрезвычайного положения до 25 апреля.

"Кабинет министров во вторник снова обратится с запросом к парламенту во второй раз продлить режим чрезвычайного положения до полуночи субботы, 25 апреля", - заявил он.

Кроме того, глава испанского правительства рассказал о положительных последствиях ограничительных мер для сдерживания распространения коронавирус.

"Три недели изоляции, что уже прошли, дают плоды", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания усилила карантинные мероприятия в стране в связи с распространением коронавируса. Правительство решило на две недели закрыть предприятия всех отраслей, которые не являются критическими.