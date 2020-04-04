ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Испании планируют продлить действие чрезвычайного положения

Новости » Коронавирус     04.04.2020 - 21:01
В Испании планируют продлить действие чрезвычайного положения
Фото: Педро Санчес (lamoncloa.gob.es)

Чрезвычайное положение намерены продлить до 25 апреля

Правительство Испании намерено продлить действие чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил испанский премьер-министр Педро Санчес в своем видеообращении, передает РБК-Украина.

По словам Санчеса, после обсуждения с комитетом ученых ситуации с коронавирусом в Испании, он решил просить парламент о продлении срока действия чрезвычайного положения до 25 апреля.

"Кабинет министров во вторник снова обратится с запросом к парламенту во второй раз продлить режим чрезвычайного положения до полуночи субботы, 25 апреля", - заявил он.

Кроме того, глава испанского правительства рассказал о положительных последствиях ограничительных мер для сдерживания распространения коронавирус.

"Три недели изоляции, что уже прошли, дают плоды", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания усилила карантинные мероприятия в стране в связи с распространением коронавируса. Правительство решило на две недели закрыть предприятия всех отраслей, которые не являются критическими.

Также РБК-Украина писало, что в Испании уже вторые сутки наблюдают снижение количества летальных случаев, связанных с коронавирусом. За последние сутки от коронавируса умерло 809 человек по сравнению с 932 в предыдущий период.

Каталония просит армию Испании о помощи в борьбе с коронавирусом Испания обошла Италию по числу заражений, за сутки еще более 900 умерших
Новости Украины Испаниячрезвычайное положение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь