В Минздраве оценили темпы распространения коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%

За последние 12 дней средний темп прироста зараженных коронавирусом составляет 27%. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко также отметил, что количество случаев коронавируса в Италии и Испании существенно уменьшилось.

"Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост в 7%", - сказал Ляшко.

В Минздраве сообщили, что в Украине за минувшие сутки умерли шесть инфицированных коронавирусом, большинство из них - пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, в Донецкой области зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. В Дружковке умер 84-летний мужчина, у которого наличие COVID-19 было подтверждено лабораторно.

Отметим, сегодня утром сообщалось, что от коронавируса по одному человеку еще умерли в Тернопольской и Закарпатской областях.

Отметим, в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.