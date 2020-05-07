В Испании зафиксировано более 26 тыс. смертей от коронавируса

Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

В стране от вируса 213 человек скончались за последние 24 часа

В Испании зарегистрировали более 26 тыс. смертей от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает El Pais.

Как сообщается, в стране число погибших от коронавируса составляет 26 070 человек, из них 213 пациентов умерли за последние 24 часа. В целом в Испании лабораторно подтверждено инфекцию у 221 447 человек. Однако, 128 511 из них уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Напомним, Конгресс Испании одобрил просьбу правительства о продлении действия чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19 до 24 мая.

Ранее РБК-Украина писало, что в Испании с 4 мая был введен обязательный масочный режим. При этом с понедельника вступили в силу некоторые послабления ограничительных мер, в частности, будет разрешена работа заведений общественного питания.

Также число смертей из-за коронавируса COVID-19 в мире превысило 250 тыс.

Вместе с тем, в мире число людей, которые заразились коронавирусом от начала пандемии, уже превысила 3,8 млн и составляет 3 822 860 человек. Больше всего инфицированных в США.