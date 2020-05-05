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Количество жертв COVID-19 превысило 250 тысяч

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 01:35
Количество жертв COVID-19 превысило 250 тысяч
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В мире зафиксировано 3 635 934 случаев коронавируса

Количество смертей из-за коронавируса COVID-19 в мире превысило 250 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

По данным ресурса, в мире зафиксировано 3 635 934 случаев заболевания коронавирусом. Из них 251 612 закончились смертью больного. Выздоровели 1 187 420 человек

Лидером по количеству заболевших и умерших от коронавируса остаются США. В стране выявлено 1 209 702 случая, из них 69 476 человек умерли. Выздоровели 184 354 пациента с COVID-19.

На втором тесте находится Испания. В стране выявлен 248 301 случай (25 428 смертей). В Италии выявлено 211 938 случаев (29 079 смертей).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации.

Кроме этого, глава ВОЗ сообщил, что пандемия коронавируса далека от завершения. При этом он обратил внимание, что в европейских странах ослабевают ограничения в связи со снижением числа новых случаев COVID-19.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии международного марафона по сбору средств объявила, что Брюссель выделит 1 млрд евро на разработку вакцины от COVID-19.

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