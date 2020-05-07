В Винницкой области возросло число зараженных медиков

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В области каждый третий инфицированный коронавирусом - это медик

В Винницкой области за последние 24 часа увеличилось число медицинских работников больных коронавирусом. Об этом сообщают данные карты Кабинета министров Украины по распространению вируса.

Так, по данным ведомства, в области зарегистрировано 153 случая заражения коронавирусной инфекцией среди медиков. Однако, еще вчера это число составляло 151. Вместе с тем, в Винницкой области зарегистрировано 485 подтвержденных случаев инфицирования вирусом, это свидетельствует о том, что в области каждый третий инфицированный - медик.

Напомним, в Винницкой области от коронавирусной инфекции 70 пациентов выздоровели. Так, в области самый высокий показатель среди выздоровевших от вируса.

Также за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировали еще два новых случая коронавируса в Винницкой и Одесской областях.

Кроме того, в Киеве на акцию протеста вышли сотрудники Клинической больницы скорой медицинской помощи. Медработники протестуют против снижения их заработных плат. Получаемые врачами раньше доплаты были врезаны, сейчас медики получают на 40-50% меньше.