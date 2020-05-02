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В Испании вводят обязательный "масочный" режим с 4 мая

Новости » Коронавирус     02.05.2020 - 17:10
В Испании вводят обязательный "масочный" режим с 4 мая
Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)

Также восстановят свою деятельность кафе и рестораны

Жители Испании, которые пользуются общественным транспортом, должны будут носить защитные маски с 4 мая, в рамках карантина из-за коронавируса. Об этом заявил глава правительства страны Педро Санчес, передает Lavanguardia.

Таким образом, с понедельника в Испании вступают в силу некоторые послабления ограничительных мер, которые были введены из-за распространения коронавируса.

"Заболевание находится под контролем в стране. Те, кто пользуются общественным транспортом, будут обязаны носить маски", - сказал Санчес.

При этом премьер, добавил, что власти страны будут снабжать масками людей.

Он также уточнил, что с 4 мая смогут возобновить свою деятельность, в частности, рестораны и кафе, чтобы готовить еду навынос.

Напомним, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес представил план по деэскалации карантинных мер в стране. Деэскалация в Испании будет происходить постепенно и скоординировано в четыре этапа-фазы с 4 мая, а каждая фаза продлится минимум две недели.

Кроме того, со 2 мая в Испании начали ослаблять карантинные ограничения. В частности, теперь жителям страны разрешены прогулки, а также занятия спортом на свежем воздухе.

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