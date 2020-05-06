Испания продлила режим чрезвычайного положения

Фото: Педро Санчес (facebook.com pedro.sanchezperezcastejon)

Режим ЧП продлен до 24 мая

Конгресс Испании одобрил просьбу правительства о продлении действия чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19 до 24 мая. Об этом сообщает El Pais.

Соответствующее решение поддержали 178 депутатов, против - 75, воздержались - 97.

Отметим, это уже четвертое продления чрезвычайного положения в Испании. При этом нынешнее предложение премьер-министра Педро Санчеса было раскритиковано оппозицией, поэтому премьеру пришлось в последнюю минуту проводить переговоры, чтобы обеспечить обычное большинство в испанском Конгрессе, который состоит из 350.

По состоянию на 6 мая в Испании зафиксировано более 250 тысяч случаев коронавируса, что является вторым показателем в мире после США. При этом количество летальных случаев в стране превысило 25 тысяч, выздоровели около 160 тысяч пациентов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Испании с 4 мая был введен обязательный масочный режим. При этом с понедельника вступили в силу некоторые послабления ограничительных мер, в частности, будет разрешена работа заведений общепита.