Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине отсутствуют серьезные вспышки COVID-19

Борьба с пандемией коронавируса продолжается в Украине и мире. В ряде стран заявляют о контролируемой ситуации с заболеваемостью и готовятся к ослаблению карантина. Минздрав Украины констатирует отсутствие серьезных вспышек инфицирования благодаря карантинным ограничениям. Подробно о распространении COVID-19 в мире на 4 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

число заболевших коронавирусом в Украине достигло 11 913

от осложнений болезни скончалось 288 пациентов

количество тестирований в ближайшее время увеличится до 10 тыс. в сутки

Минздрав заявляет о готовности к смягчению карантина с 11 мая

в мире коронавирусом заразилось почти 3,5 млн человек

Статистика заболеваемости COVID-19 среди украинцев

Коронавирус был диагностирован у 11 913 заболевших с начала эпидемии в стране. За прошедший день число случаев инфицирования увеличилось на 502.

Выздоровело более 1,5 тыс. украинцев. Повторное тестирование показало отсутствие инфекции у 49 пациентов за сутки (всего вылечилось 1547 человек). 288 человек не смогли справиться с болезнью, в числе умерших 18 медработников.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены 158 инфицированных. Лечение в больницах проходят 3565 человек, в т.ч. 149 детей. На самоизоляции с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 8348 украинцев.

Самая высокая динамика заболеваемости зафиксирована в Одесской области, где за сутки коронавирус подтвердился у 80 человек. Лидером по числу заболевших за все время эпидемии в стране остается Черновицкая область - 1818 случаев.

Борьба с коронавирусом в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что украинской системе здравоохранения удалось избежать худшего сценария развития эпидемии коронавируса. Благодаря введенному карантину в стране нет серьезных вспышек инфекции.

На протяжении 17 дней количество новых заболевших не превышает 600 человек, и в случае дальнейшего соблюдения ограничений эпидемия вскоре пойдет на спад.

Текущая ситуация с заболеваемостью в Украине позволяет планировать начало ослабления карантина, согласно плану Кабмина. На ежедневном брифинге министр здравоохранения подтвердил возможность снятия запретов на посещение парков, работу магазинов, салонов красоты, парикмахерских с 11 мая при условии соблюдения санитарных мер.

В ближайшее время количество тестирований на коронавирус будет увеличено до 10 тысяч в сутки. За прошедшие недели число ПЦР-анализов в Украине уже возросло в среднем с 700 до 7000 ежесуточно. Всего с начала года проведено 129 723 исследований на наличие COVID-19.

Представители малого бизнеса продолжают протестовать против карантинных ограничений. 3 мая на Майдане прошла акция протеста #SaveФОП, в которой приняли участие предприниматели из разных регионов Украины. Демонстранты требовали разрешить работу на период карантина, а также выступили за упрощенную систему налогообложения для ФОП. Подобная акция состоялась 1 мая во Львове

Одесская область установила антирекорд, обогнав Черновицкую по количеству новых случаев инфицирования в сутки. За 3 мая в регионе коронавирус подтвердился у 80 человек (общее число заболевших достигло 409). В Одесской ОГА связывают вспышку заболеваемости с грубыми нарушениями карантина. В частности, к санитарным ограничениям пренебрежительно отнеслись местные власти Подольска, где было выявлено 55 заболевших за день.

Ослабление карантина в мире

Половина штатов США начинает смягчение карантинных ограничений. Так, в Техасе разрешили частичное возобновление работы ресторанам, розничным магазинам и торговым центрам. Вторая фаза запланирована на 18 мая. В то же время другие штаты усиливают ограничения - в Калифорнии запрет на выход из дома продлен до 19 мая, а в Нью-Йорке до конца месяца. Всего в США коронавирусом заразилось более 1,13 млн человек, число умерших превысило 67 тыс.

Власти Армении анонсировали ослабление карантина, несмотря на высокую динамику заболеваемости. С 4 мая откроются некоторые магазины, рестораны, салоны красоты, возобновится производство и отменят ограничения на передвижение. При этом образовательные заведения, торговые центры остануться закрытыми, такеж не будет работать общественный транспорт. На данный момент в Армении коронавирусом заразилось 2386 человек, из них 35 летальных случаев.

Южной Корее удалось сократить среднесуточную заболеваемость COVID-19 с более чем 900 человек в феврале до примерно 10 в день на прошлой неделе. Власти заявляют о взятии под контроль ситуации с заболеваемостью. Карантинные меры в стране начнут ослаблять с 6 мая - откроются предприятия, будут разрешены массовые мероприятия.

В Иране с 4 мая откроются мечети в 132 округах при условии соблюдения правил социального дистанцирования. С 16 мая планируется возобновление работы школ. Поэтапное снятие ограничений в стране началось с середины апреля. Коронавирусом заразилось 97 тыс. иранцев, 78 тыс. из них уже выздоровели, 6,2 тыс. пациентов скончались.

Президент Беларуси заявил, что вспышка коронавируса не помешает проведению парада в честь Дня победы. Лукашенко отметил, что не может отменить праздничный парад, однако предупредил организаторов, что "никого тащить на это мероприятие не надо". В Беларуси продолжает расти число заболевших. За сутки выявлено 877 новых случаев, а общее число инфицированных достигло 16705 (99 человек умерло от осложнений COVID-19).

На фоне ослабления карантина в Австралии увеличилось количество заболевших. Так, в штате Виктория за день заразилось 13 человек, при этом большинство из них инфицированы при скоплении людей на одном из предприятий Мельбурна. А в Новом Южном Уэльсе зафиксировали вспышку вируса в учреждении по уходу за престарелыми.

Новый антирекорд по заболеваемости зафиксирован в России - за сутки заразилось 10 633 человека. Общее число инфицированных достигло 134 687, из них 1280 скончались. Карантинный режим продлен в стране до 11 мая.

Значительное снижение летальных случаев наблюдается в странах, которые вошли в топ-5 по заболеваемости COVID-19. Во Франции за сутки умерло 166 человек, что является наименьшим показателем за 5 недель. В Испании показатель смертности достиг минимума с марта - 164 пациента умерло за день от осложнений коронавируса.