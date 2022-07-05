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Россияне запустили три ракеты по Очакову и Черноморску: их перехватила украинская ПВО

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Украина, Вторник 05 июля 2022 17:15
Россияне запустили три ракеты по Очакову и Черноморску: их перехватила украинская ПВО Фото: украинская ПВО сбила три российские ракеты на юге (livejoumail.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня силам украинской ПВО удалось сбить три ракеты, которые запустила российская авиация по югу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"С использованием авиации в полдень враг атаковал ракетами Х-59 портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска. Меткая работа сил противовоздушной обороны ликвидировала все 3 ракеты над морем", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях враг обстрелял Очаков из реактивных систем залпового огня.

Также 29 июня российские войска утром выпустили по Николаеву минимум 11 ракет

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