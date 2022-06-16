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В Минобороны назвали самое угрожающее вооружение России

Новина українською →
Четверг 16 июня 2022 15:22
В Минобороны назвали самое угрожающее вооружение России Фото: ракетний комплекс "Іскандер" (t.me/Tsaplienko)
Автор: Сергей Пышкин

Армия России имеет на вооружении достаточно оружия, которое способно целить в самые глубокие уголки Украины. Среди них "Искандеры", крылатые ракеты и прочее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"По данным разведки, наибольшую угрозу составляют "Искандер", крылатые ракеты Х-101, Х-555, крылатые ракеты морского базирования комплекса "Калибр", которые могут наносить удары на всю глубину территории Украины", - заявила Маляр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на российском рынке беспилотников возник дефицит с начала войны против Украины.

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