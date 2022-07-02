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Британская разведка назвала типы ракет, которыми Россия обстреливает города Украины

Новина українською →
Украина, Суббота 02 июля 2022 09:20
Британская разведка назвала типы ракет, которыми Россия обстреливает города Украины Фото: русские обстреливают Украину ракетами Х-22 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования для наземных атак по Украине. Это делается из-за сокращения запасов более точного современного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, анализ записей с камер видеонаблюдения показывает, что ракета, поразившая торговый центр в Кременчуге 27 июня 2022 года, скорее всего, принадлежала типу Х-32. Это модернизированная версия Х-22 советских времен.

"Хотя Х-32 имеет несколько улучшенных характеристик по сравнению с Х-22, она по-прежнему не оптимизирована для точного поражения наземных целей, особенно в городских условиях. Это значительно увеличивает вероятность побочного ущерба при нацеливании на районы застройки", - отметили в Минобороны Британии.

Дальнейшие удары 30 июня в Одесской области, вероятно, были сделаны ракетами Х-22. "Это оружие еще менее точное и непригодное для нанесения точечных ударов и неоднократно приводило к жертвам среди гражданского населения в последние недели", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня российские войска нанесли ракетный удар ТРЦ "Амстор" в Кременчуге. Погибли 19 человек.

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