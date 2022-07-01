В ВСУ рассказали, по какому принципу ПВО закрывает украинское небо
В воздушной обороне Украины есть приоритетные объекты, где устанавливаются системы ПВО. Это стратегические, военные объекты государства и густо населенные города.
Об этом в рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина с о ссылкой на НВ.
"Конечно, что есть приоритеты в работе ПВО - стратегические объекты государства. Это атомные электростанции, плотины, стратегические транспортные развязки, крупные областные центры, где сконцентрировано, возможно, много военного производства, военные объекты. На этих направлениях система ПВО усилена. Так же и на определенных высшим военным руководством направлениях", - сказал Игнат.
Он добавил, что ПВО сейчас в Украине очень динамичная и мобильная.
"Мы имеем возможность менять позиции и в короткие сроки усилить нужные направления", - заявил он.
Напомним, в последнее время Россия усилила ракетные удары по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные люди. Последний такой был нанесен по Одесской области.
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