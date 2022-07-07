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Искандер, Калибр, серия Х. Какими ракетами Россия бьет по Украине

Новина українською →
Четверг 07 июля 2022 06:00
Искандер, Калибр, серия Х. Какими ракетами Россия бьет по Украине Фото: последствия удара ракетой Х-22 в Кременчуге (t.me/DMYTROLUNIN)
Автор: Анна Березина

Россия продолжает запускать ракеты по городам Украины. Армия агрессора все чаще атакует гражданские объекты устаревшим советским вооружением невысокой точности, что приводит к серьезным разрушениям и жертвам среди мирного населения

Какие ракеты запускают оккупанты по украинским домам, школам и ТРЦ - подробно в материале РБК-Украина.

Какими ракетами Россия обстреливает украинские города

С первого дня полномасштабного вторжения войска РФ ведут ракетный террор в городах Украины. Изначально для ударов использовали высокотехнологичные и дорогие ракеты Х-101, Х-30 или Х-32, а также "Калибр" и "Искандер".

Однако в последние недели агрессор сменил тактику - участились обстрелы ракетами X-22, Х-59. Это вооружение времен СССР с большими погрешностями точности.

В Воздушных силах ВСУ считают, что из-за санкций в России экономят на высокотехнологичных ракетах. Оккупанты не могут пополнять запасы составляющих частей ракет, которые изготавливают ведущие страны мира. Поэтому принято решение использовать устаревшее вооружение, которого еще много на складах.

Ракета X-22

Противокорабельные сверхзвуковые ракеты Х-22 стали орудием для массированных ракетных атак РФ по гражданским объектам.

  • X-22 "Буря" разработана в СССР в конце 1950-х, имеет много модификаций.
  • Входит в состав ракетного комплекса К-22.
  • Применяется для ударов с воздуха. На вооружении самолетов Ту-22.
  • Цель поражения – авианосцы, авианосные ударные группы.
  • Боеголовка – специальная (ядерная) или фугасная.
  • Дальность – от 140 до 300 км, высота - 10 км.
  • Скорость – 3,5 Маха.

О проблемах точности ракеты Х-22 было известно еще в СССР. Погрешность попадания составляет более 500 м, но невысокая точность компенсируется ее мощностью. Это одна из самых мощных ракет – может нести более 900 кг взрывчатки.

Как рассказал глава украинской разведки Кирилл Буданов, Х-22 предназначались для нанесения ядерных ударов, но для атак по Украине оккупанты используют их с обычными боеголовками.

Искандер, Калибр, серия Х. Какими ракетами Россия бьет по УкраинеФото: РФ атакует гражданские объекты ракетами невысокой точности (t.me/DMYTROLUNIN)

Согласно данным разведки Британии, удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге, скорее всего, нанесли модифицированной версией ракеты Х-22 - Х-32. Однако данный тип оружия также не оптимизирован для точного поражения наземных целей в городских условиях.

В ВСУ отмечают, что ракеты Х-22 и Х-32 являются сложными целями для ПВО из-за их высокой скорости.

Ракета Х-59

Еще один советский тип ракет, которыми оккупанты неоднократно били по черноморскому побережью, в Донецкой области ударом уничтожили элеватор. Стоит отметить, что украинская ПВО успешно сбивает Х-59 и ее модификацию Х-59МК.

Ракета характеризуется как дозвуковая, не дальнобойная.

  • Х-59 "Овод" на вооружении с конца 70-х годов.
  • Предназначена для поражения наземных и надводных целей.
  • Запуск с самолетов Су-24, Су-25, Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57.
  • Боевая головка – кассетная или фугасная.
  • Имеет дальность пуска от 40 км до 290 км.
  • Скорость – 900-1050 км/ч.

Система управления в базовой версии Х-59 – телекомандная, когда ракета передает по радиоканалу изображение, а оператор может управлять ею, наводя на цель. Это делает эффективным применение ракеты только в ясную погоду. В модифицированной версии Х-59МК установлена спутниковая система с радиолокационным самонаведением.

Искандер

Первые удары по Украине 24 февраля были нанесены "Искандерами" с целью уничтожения наших систем ПВО. Применение их врагом возобновилось в конце июня во время массированной ракетной атаки.

Искандер, Калибр, серия Х. Какими ракетами Россия бьет по УкраинеФото: комплекс "Искандер" с ракетами (roe.ru)

  • Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" представлен в 1999 году.
  • ОТРК предназначен для уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также наземных целей.
  • Для обхода систем ПРО в "Искандерах" применяются ложные мишени, которые глушат радары противника.
  • Вес ракеты составляет 3800 кг, а масса боевой части – 480 кг.
  • Возможные типы БЧ: кассетная, бетонобойная, ядерная.
  • Кассетная боевая головка ракеты при разрыве поражает территорию в два футбольных поля.
  • Дальность запуска баллистических ракет "Искандер-М" – от 500 км. Модификация крылатой ракеты 9М729 комплекса имеет максимальную дальность 2500 км.

В "Искандерах" используются сверхманевренные ракеты с баллистической траекторией полета - это является сложной целью для ПВО.

Калибр

Семейство крылатых ракет морского базирования. Активно применялась оккупантами в первые дни полномасштабного вторжения.

  • Была презентована в РФ в 90-х годах.
  • Стартовые площадки для запуска – на подводных лодках, кораблях.
  • Есть модификации для наземных ракетных комплексов "Искандер".
  • Ракеты типа "Калибр-А" находятся на вооружении истребителя Су-35.
  • Имеет дальность 2600 км по наземным целям, 375 км – на воде.
  • Скорость около 800 км/ч, некоторые модификации – до 2,9 Маха.
  • Летит по запрограммированной траектории, может изменять курс, заданный оператором в начале.

Особенностью "Калибров" является возможность полета на малых высотах, что затрудняет работу ПВО по ним.

Искандер, Калибр, серия Х. Какими ракетами Россия бьет по УкраинеФото: крылатые ракеты "Калибр" (zaxid.net)

Точка-У

Советский ракетный комплекс "Точка-У" используется для запуска ракет наземного базирования. Недостатком является невысокая дальность нанесения удара. Однако осколочно-фугасные и кассетные боеголовки ракеты "Точка-У" поражают осколками территорию до 7 гектар.

  • Комплекс разработан в конце 1960-х годов.
  • Ракеты "Точка-У" могут иметь осколочно-фугасную, кассетную или ядерную боевую часть.
  • При взрыве осколочно-фугасной БЧ площадь поражения осколками составляет до 3 га.
  • При взрыве кассетной БЧ осколочные элементы разлетаются на 7 га площади.
  • Масса боеголовки – до 482 кг.
  • Дальность запуска – 15-120 км.
  • Высота полета – 6 - 26 км.

Искандер, Калибр, серия Х. Какими ракетами Россия бьет по УкраинеФото: ракета комплекса "Точка-У" (Getty Images)

В РФ заявляют, что "Точка-У" была снята с вооружения в 2019 году, но удары по Лисичанску, Мариуполю, ж/д вокзалу Краматорска доказывают, что армия оккупанта продолжает использовать данные комплексы для ракетного террора.

Ранее сообщалось, что наибольшую угрозу составляют российские "Искандеры", крылатые ракеты Х-101, Х-555, крылатые ракеты "Калибр", которые могут наносить удары на всю глубину территории Украины.

Напомним, в ВСУ рассказали, по какому принципу ПВО закрывает украинское небо.

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