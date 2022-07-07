Іскандер, Калібр, серія Х. Якими ракетами Росія б'є по Україні

Росія продовжує запускати ракети по містах України. Армія агресора все частіше атакує цивільні об'єкти застарілим радянським озброєнням невисокої точності, що призводить до серйозних руйнувань та жертв серед мирного населення.

Які ракети запускають окупанти по українським будинкам, школам та ТРЦ - докладно в матеріалі РБК-Україна .

Якими ракетами Росія обстрілює українські міста

З першого дня повномасштабного вторгнення війська РФ ведуть ракетний терор у містах України. Спочатку для ударів використовували високотехнологічні та дорогі ракети Х-101, Х-30 або Х-32, а також "Калібр" та "Іскандер".

Однак останніми тижнями агресор змінив тактику - почастішали обстріли ракетами X-22, Х-59 часів СРСР. Це озброєння з великими похибками точності.

У Повітряних силах ЗСУ вважають, що через санкції зараз у Росії економлять на високотехнологічних ракетах. Окупанти не можуть поповнювати запаси складових ракет, які виготовляють провідні країни світу. Тому ухвалено рішення використати застаріле озброєння, якого ще багато на складах.

Ракета X-22

Протикорабельні надзвукові ракети Х-22 стали знаряддям для масованих ракетних атак РФ по цивільних об'єктах.

X-22 "Буря" розроблена в СРСР наприкінці 1950-х, має багато модифікацій.

Входить до складу ракетного комплексу К-22.

Застосовується для ударів із повітря. На озброєнні літаків Ту-22.

Ціль ураження – авіаносці, авіаносні ударні групи.

Боєголовка – спеціальна (ядерна) чи фугасна.

Дальність – від 140 до 300 км, висота – 10 км.

Швидкість – 3,5 Маха.

Про проблеми точності ракети Х-22 було відомо ще у СРСР. Похибка влучення становить понад 500 м, але невисока точність компенсується її потужністю. Це одна з найпотужніших ракет – може нести понад 900 кг вибухівки.

Як розповів глава української розвідки Кирило Буданов, Х-22 призначалися для завдання ядерних ударів, але для атак по Україні окупанти використовують їх зі звичайними боєголовками.

Фото: РФ атакує цивільні об'єкти ракетами невисокої точності (t.me/DMYTROLUNIN)

Згідно з даними розвідки Британії, по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці, найімовірніше, завдали удару модифікованою версією ракети Х-22 – Х-32. Однак цей тип зброї також не оптимізований для точного ураження наземних цілей у міських умовах.

У ЗСУ зазначають, що ракети Х-22 та Х-32 є складними цілями для ППО через їх високу швидкість.

Ракета Х-59

Ще один радянський тип ракет, якими окупанти неодноразово били по чорноморському узбережжю, на Донеччині ударом знищили елеватор. Варто зазначити, що українська ППО успішно збиває Х-59 та її модифікацію Х-59МК.

Ракета характеризується як дозвукова, не далекобійна.

Х-59 "Овод" на озброєнні з кінця 70-х років.

Призначена для ураження наземних та надводних цілей.

Запуск із літаків Су-24, Су-25, Су-30, Су-34, Су-35 та Су-57.

Бойова головка – касетна чи фугасна.

Має дальність запуску від 40 км до 290 км.

Швидкість – 900-1050 км/год.

Система управління базової версії Х-59 – телекомандна, коли ракета передає по радіоканалу зображення, а оператор може управляти нею, наводячи на ціль. Це робить ефективним застосування ракети лише у безхмарну погоду. У модифікованій версії Х-59МК встановлено супутникову систему з радіолокаційним самонаведенням.

Іскандер

Перших ударів по Україні 24 лютого було завдано "Іскандерами" з метою знищення наших систем ППО. Застосування їх ворогом відновилося наприкінці червня під час масованої ракетної атаки.

Фото: комплекс "Іскандер" із ракетами (roe.ru)

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер" був представлений у 1999 році.

ОТРК призначений для знищення систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також наземних цілей.

Для обходу систем ПРО в "Іскандерах" застосовуються хибні мішені, які глушать радари супротивника.

Вага ракети становить 3800 кг, а маса бойової частини – 480 кг.

Можливі типи БЧ: касетна, бетонобійна, ядерна.

Касетна бойова головка ракети при розриві вражає територію у два футбольні поля.

Дальність запуску балістичних ракет "Іскандер-М" – від 500 км. Модифікація крилатої ракети 9М729 комплексу має максимальну дальність 2500 км.

В "Іскандерах" використовуються надманеврені ракети з балістичною траєкторією польоту - це складна ціль для ППО.

Калібр

Сімейство крилатих ракет морського базування. Активно застосовувалась окупантами у перші дні повномасштабного вторгнення.

Була презентована в РФ у 90-х роках.

Стартові майданчики для запуску – на підводних човнах, кораблях.

Існують модифікації для наземних ракетних комплексів "Іскандер".

Ракети типу Калібр-А знаходяться на озброєнні винищувача Су-35.

Має дальність 2600 км по наземним цілям, 375 км – на воді.

Швидкість близько 800 км/год, деякі модифікації – до 2,9 Маха.

Летить запрограмованою траєкторією, може змінювати курс, заданий оператором на початку.

Особливістю "Калібрів" є можливість польоту на малих висотах, що ускладнює роботу ППО по них.

Фото: крилаті ракети "Калібр" (zaxid.net)

Точка-У

Радянський ракетний комплекс "Точка-У" використовується для запуску ракет наземного базування. Недоліком є невисока дальність нанесення удару. Однак уламково-фугасні та касетні боєголовки ракети "Точка-У" вражають уламками територію до 7 гектарів.

Комплекс розроблено наприкінці 1960-х років.

Ракети "Точка-У" можуть мати осколково-фугасну, касетну або ядерну бойову частину.

При вибуху осколково-фугасної БЧ площа ураження уламками становить до 3 га.

При вибуху касетної БЧ уламкові елементи розлітаються на 7 га площі.

Маса боєголовки – до 482 кг.

Дальність запуску ракети – 15-120 км.

Висота польоту – 6-26 км.

Фото: ракета комплексу "Точка-У" (Getty Images)

У РФ заявляють, що "Точка-У" була знята з озброєння в 2019 році, але удари по Лисичанську, Маріуполю, залізничному вокзалу Краматорська доводять, що армія окупанта продовжує використовувати ці комплекси для ракетного терору.