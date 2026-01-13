Світла не буде до кінця доби? У Києві в окремих районах перебої з електропостачанням

У Києві внаслідок нічного російського обстрілу спостерігаються проблеми з енергопостачанням. У місті діють аварійні відключення.

РБК-Україна розповідає, у яких районах столиці світла може не бути до кінця доби.

Сьогодні вночі столиця зазнала чергового ворожого удару. Внаслідок цього у Києві та частині області було запроваджено аварійні графіки відключення світла.

Водночас згідно з даними з сайту ДТЕК, в окремих районах та мікрорайонах столиці електропостачання може бути відсутнім до кінця доби. Зокрема мова про Поділ, Виноградар та Святошин.

Як уточнили в Міненерго, наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Однак відновлення електропостачання потребує часу.

При цьому там зазначають, що на тривалість відключень у Києві та області може впливати суттєве зниження температури повітря.

Варто нагадати, що після попереднього обстрілу, який відбувся у ніч на 9 січня, у столиці все ще залишається складною ситуація як з електро так і з теплопостачанням. Зокрема, станом на вчорашній вечір ще близько 500 будинків не мали опалення.

Окрім цього ДСНС розгорнула у місті десятки додаткових пунктів незламності. Оскільки за даними синоптиків, цього тижня в Україні пронозуються сильні морози.