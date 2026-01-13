ua en ru
Світла не буде до кінця доби? У Києві в окремих районах перебої з електропостачанням

Київ, Вівторок 13 січня 2026 10:31
Ілюстративне фото: у Києві в окремих районах перебої з електропостачанням (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві внаслідок нічного російського обстрілу спостерігаються проблеми з енергопостачанням. У місті діють аварійні відключення.

РБК-Україна розповідає, у яких районах столиці світла може не бути до кінця доби.

Сьогодні вночі столиця зазнала чергового ворожого удару. Внаслідок цього у Києві та частині області було запроваджено аварійні графіки відключення світла.

Водночас згідно з даними з сайту ДТЕК, в окремих районах та мікрорайонах столиці електропостачання може бути відсутнім до кінця доби. Зокрема мова про Поділ, Виноградар та Святошин.

Як уточнили в Міненерго, наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Однак відновлення електропостачання потребує часу.

При цьому там зазначають, що на тривалість відключень у Києві та області може впливати суттєве зниження температури повітря.

Варто нагадати, що після попереднього обстрілу, який відбувся у ніч на 9 січня, у столиці все ще залишається складною ситуація як з електро так і з теплопостачанням. Зокрема, станом на вчорашній вечір ще близько 500 будинків не мали опалення.

Окрім цього ДСНС розгорнула у місті десятки додаткових пунктів незламності. Оскільки за даними синоптиків, цього тижня в Україні пронозуються сильні морози.

Обстріл Києва 13 січня

У ніч на сьогодні армія РФ завдала чергового масованого удару по Києву та низці інших регіонів України, використовуючи ракети різних типів і ударні дрони.

Близько другої години ночі столицю атакували балістичними ракетами - у Києві лунали вибухи. Пізніше, під ранок, місто знову зазнало ракетного обстрілу.

Під ворожим вогнем цієї ночі опинилися також Харків, Одеса й Кривий Ріг. Повідомляється про загиблих, поранених та значні руйнування. Зокрема, у Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.

Також за даними ДТЕК, цієї ночі російські війська вкотре атакувала теплоелектростанцію - суттєво пошкоджене обладнання ТЕС.

Детально про те, що відомом про черговий обстріл Росією України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

