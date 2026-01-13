ua en ru
Росіяни знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК, є суттєві пошкодження

Вівторок 13 січня 2026 09:01
Росіяни знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК, є суттєві пошкодження Фото: росіяни знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Армія РФ вкотре атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. В результаті обстрілу суттєво пошкоджене обладнання ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанції. Це вже восьма масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року", - зазначили у ДТЕК.

Повідомляється, що загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло.

Росіяни знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК, є суттєві пошкодження

Масований обстріл 13 січня

У ніч проти 13 січня в Україні та кількох регіонах тричі оголошували сигнал повітряної тривоги. Російські війська завдали ударів по північних, східних і південних областях, застосувавши безпілотники та ракети різних типів.

Зокрема, внаслідок обстрілу передмістя Харкова було пошкоджено термінал компанії "Нова пошта". У Києві вночі також лунали вибухи, після яких у низці районів зафіксували перебої з електро- та теплопостачанням.

Також російські війська вночі атакували Одесу. внаслідок чергового масованого удару пошкоджено енергетичні об’єкти, багатоквартирні житлові будинки та об’єкти соціальної сфери: лікарня, дитячий садок, луна-парк, ліцей, фітнес-центр, а також приватний транспорт.

Серед постраждалих - шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двоє із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовані, ще чотирьом медичну допомогу надано на місці. Усі перебувають під наглядом лікарів.

За даними моніторингових спільнот, ця нічна атака стала рекордною за кількістю використаних Росією балістичних ракет. Крім того, в повітряному просторі України фіксували польоти крилатих ракет.

