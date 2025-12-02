Ірландія готова моніторити можливе припинення вогню в Україні, - прем’єр Мартін

Мирний план США

Нагадаємо, українські урядовці за останні тижні неодноразово зустрічалися з американськими чиновниками для обговорення мирного плану США.

Наразі деталі нової версії мирного плану залишаються невідомими. Спочатку США вимагали, щоб Україна віддала Росії Донецьку і Луганську області. Крім того, документ містив й інші неприйнятні для України речі.

За даними джерел РБК-Україна, у новій версії мирного плану немає жодних обмежень на чисельність ЗСУ.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів зі США територіальне питання обговорювали 6,5 годин "тільки за окремими пунктами".

ЗМІ також повідомляють, що обговорення мирного плану США тривають, але питання територіальних поступок, схоже, зайшло "у глухий кут". Зокрема, Україна не згодна віддавати РФ неокуповані території Донбасу.

У вівторок, 2 грудня, Володимир Зеленський заявив, що до Ірландії прибула українська делегація, яка була на переговорах у Флориді. За його словами, мирний план після допрацювання складається з 20 пунктів.