Ирландия готова мониторить возможное прекращение огня в Украине, - премьер Мартин

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна готова к мониторингу прекращения огня, а также к миротворчеству в Украине и ЕС.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Михол Мартин заявил на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Он рассказал о дальнейшей поддержке Украины, если будет мирное решение. По его словам, Ирландия будет открыта к мониторингу любого прекращения огня или определенных аспектов мира.
"У нас есть много опыта в Ливане, в Африке по мониторингу мира, миротворческой деятельности. И, конечно, мы все хотим, чтобы война закончилась. И Ирландия, безусловно, открыта к тому, чтобы приложить усилия к миротворчеству в Украине и Европе", - подчеркнул Мартин.
Напомним, украинские чиновники за последние недели неоднократно встречались с американскими чиновниками для обсуждения мирного плана США.
Сейчас детали новой версии мирного плана остаются неизвестными. Изначально США требовали, чтобы Украина отдала России Донецкую и Луганскую области. Кроме того, документ содержал и другие неприемлемые для Украины вещи.
По данным источников РБК-Украина, в новой версии мирного плана нет никаких ограничений на численность ВСУ.
Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с США территориальный вопрос обсуждали 6,5 часов "только по отдельным пунктам".
СМИ также сообщают, что обсуждение мирного плана США продолжаются, но вопрос территориальных уступок, похоже, зашел "в тупик". В частности, Украина не согласна отдавать РФ неоккупированные территории Донбасса.
Во вторник, 2 декабря, Владимир Зеленский заявил, что в Ирландию прибыла украинская делегация, которая была на переговорах во Флориде. По его словам, мирный план после доработки состоит из 20 пунктов.