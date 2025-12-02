Ірландія готова моніторити можливе припинення вогню в Україні, - прем’єр Мартін

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна готова до моніторингу припинення вогню, а також до миротворчості в Україні та ЄС.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Міхол Мартін заявив на пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським.

" У нас є багато досвіду в Лівані, в Африці щодо моніторингу миру, миротворчої діяльності. І, звичайно, ми всі хочемо, щоб війна закінчилася. І Ірландія, безперечно, відкрита до того, щоб докластися до миротворчості в Україні та Європі ", - наголосив Мартін.

Він розповів про подальшу підтримку України, якщо буде мирне рішення. За його словами, Ірландія буде відкрита до моніторингу будь-якого припинення вогню або певних аспектів миру.

Мирний план США

Нагадаємо, українські урядовці за останні тижні неодноразово зустрічалися з американськими чиновниками для обговорення мирного плану США.

Наразі деталі нової версії мирного плану залишаються невідомими. Спочатку США вимагали, щоб Україна віддала Росії Донецьку і Луганську області. Крім того, документ містив й інші неприйнятні для України речі.

За даними джерел РБК-Україна, у новій версії мирного плану немає жодних обмежень на чисельність ЗСУ.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів зі США територіальне питання обговорювали 6,5 годин "тільки за окремими пунктами".

ЗМІ також повідомляють, що обговорення мирного плану США тривають, але питання територіальних поступок, схоже, зайшло "у глухий кут". Зокрема, Україна не згодна віддавати РФ неокуповані території Донбасу.

У вівторок, 2 грудня, Володимир Зеленський заявив, що до Ірландії прибула українська делегація, яка була на переговорах у Флориді. За його словами, мирний план після допрацювання складається з 20 пунктів.