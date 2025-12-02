Ирландия готова мониторить возможное прекращение огня в Украине, - премьер Мартин

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна готова к мониторингу прекращения огня, а также к миротворчеству в Украине и ЕС.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Михол Мартин заявил на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

" У нас есть много опыта в Ливане, в Африке по мониторингу мира, миротворческой деятельности. И, конечно, мы все хотим, чтобы война закончилась. И Ирландия, безусловно, открыта к тому, чтобы приложить усилия к миротворчеству в Украине и Европе ", - подчеркнул Мартин.

Он рассказал о дальнейшей поддержке Украины, если будет мирное решение. По его словам, Ирландия будет открыта к мониторингу любого прекращения огня или определенных аспектов мира.

Мирный план США

Напомним, украинские чиновники за последние недели неоднократно встречались с американскими чиновниками для обсуждения мирного плана США.

Сейчас детали новой версии мирного плана остаются неизвестными. Изначально США требовали, чтобы Украина отдала России Донецкую и Луганскую области. Кроме того, документ содержал и другие неприемлемые для Украины вещи.

По данным источников РБК-Украина, в новой версии мирного плана нет никаких ограничений на численность ВСУ.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров с США территориальный вопрос обсуждали 6,5 часов "только по отдельным пунктам".

СМИ также сообщают, что обсуждение мирного плана США продолжаются, но вопрос территориальных уступок, похоже, зашел "в тупик". В частности, Украина не согласна отдавать РФ неоккупированные территории Донбасса.

Во вторник, 2 декабря, Владимир Зеленский заявил, что в Ирландию прибыла украинская делегация, которая была на переговорах во Флориде. По его словам, мирный план после доработки состоит из 20 пунктов.