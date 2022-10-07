Іранські дрони Shahed-136 вже можуть знаходитись у Білорусі

"Іранські дрони-камікадзе, ймовірно, доставлені в Білорусь для атак на західні регіони України", - йдеться у повідомленні.

Військові повідомляють, що за даними білоруських джерел, іранські безпілотники доставлені на аеродром "Лунінець". Мова йде про, щонайменше, 20 дронів-камікадзе Shahed-136 та пункти управління до них.

"Відзначимо, що від "Лунінця" до кордону з Рівненщиною всього 55 кілометрів. Не виключено, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні, або центральні регіони України", - заявили військові.

Тому громадян закликають за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.