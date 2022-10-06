ua ru
Чт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сили ППО вночі збили дев'ять іранських дронів-камікадзе

Новость на русском →
Четвер 06 жовтня 2022 08:00
Сили ППО вночі збили дев'ять іранських дронів-камікадзе Фото: сили ППО вночі збили дев'ять іранських дронів-камікадзе (Getty Іmages)
Автор: Артур Родивилов

Протиповітряна оборона України за ніч збила дев'ять іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Наголошується, що вночі війська РФ атакували Україну дронами "Шахід".

"Вночі російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва. Дев'ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня ЗСУ знищили шість іранських дронів. Водночас окупанти атакували дронами-камікадзе Білу Церкву Київської області. Росіяни вдарили по об'єктах інфраструктури.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО
NEWS
Зеленський заявив про звільнення трьох сіл Херсонської області
Зеленський заявив про звільнення трьох сіл Херсонської області
DAILY
Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя