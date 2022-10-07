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Іран на фоні атак "Шахідів" в Україні зробив цинічну заяву про допомогу сторонам конфлікту

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П'ятниця 07 жовтня 2022 14:56
Іран на фоні атак "Шахідів" в Україні зробив цинічну заяву про допомогу сторонам конфлікту Фото: Хосейн Амірабдоллахян, міністр закордонних справ Ірану (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заперечив військову допомогу Тегерана Росії, попри те, що наші військові майже щодня збивають дрони-камікадзе Shahed-136

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Tasnim News Agency.

Під час переговорів зі своїм фінським колегою, Амірабдоллахян заявив, що Іран зберігає нейтралітет щодо Росії й України, оскільки "вирішення кризи є політичним".

"Хоча деякі країни надали військову підтримку Україні, ми ніколи не відправляли і не будемо відправляти жодної зброї до Росії для використання у війні проти України, оскільки вважаємо, що вирішення цієї кризи є політичним, і надання будь-якої збройної підтримки обом сторонам відкладає шанс на мир", - заявив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що лише вчора наші воїни за п’ять годин збили чотири іранські дрони. Ще перед цим ППО "приземлила" дев'ять одиниць.

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на продаж Іраном Росії дронів-камікадзе. Пізніше було ухвалено рішення позбавити посла Ірану акредитації. Іран, зі свого боку, відкинув звинувачення та заявив про нібито "вплив третіх країн".

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