В пятницу, 7 октября, стало известно, что иранские дроны Shahed-136 уже могут находиться в Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу регионального управления Сил территориальной обороны "Запад".
"Иранские дроны-камикадзе, предположительно, доставлены в Беларусь для атак на западные регионы Украины", - говорится в сообщении.
Военные сообщают, что по данным белорусских источников, иранские беспилотники доставлены на аэродром "Лунинец". Речь идет о, по меньшей мере, 20 дронах-камикадзе Shahed-136 и пунктах управления к ним.
"Отметим, что от "Лунинца" до границы с Ровенщиной всего 55 километров. Не исключено, что уже в ближайшее время иранские дроны будут атаковать западные или центральные регионы Украины", - заявили военные.
Поэтому граждан призывают ни при каких обстоятельствах не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что Иран на фоне атак "Шахидов" в Украине сделал циничное заявление о помощи сторонам конфликта.
Также, РБК-Украина писало о том, что только вчера наши воины за пять часов сбили четыре иранских дрона . Еще перед этим ПВО "приземлило" девять единиц.
В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на продажу Ираном России дронов-камикадзе. Позже было принято решение лишить посла Ирана аккредитации . Иран, со своей стороны, отверг обвинения и заявил о якобы "влиянии третьих стран".
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