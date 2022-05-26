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Иран предложил посредничество в переговорах между Украиной и Россией

Новина українською →
Давос, Четверг 26 мая 2022 15:16
Иран предложил посредничество в переговорах между Украиной и Россией Фото: глава МИД Ирана Хосейн Абдоллахиян (apa az)
Автор: Наталья Юрченко

Иран выразил готовность стать участником переговорного процесса между Украиной и Россией. Тегеран хочет организовать встречу делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента The Washington Post Ишаана Тарура в Twitter.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран хотел бы провести переговоры между Украиной и Россией", - говорится в сообщении журналиста, который также находится в Швейцарии.

Напомним, что переговоры Украины и России зашли в тупик. При этом Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры о прекращении войны только с президентом РФ Владимиром Путиным. Другие варианты не рассматриваются.

Также ранее мы сообщали, что три европейские страны призвали возобновить переговорный процесс.

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