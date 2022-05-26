Иран предложил посредничество в переговорах между Украиной и Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента The Washington Post Ишаана Тарура в Twitter .

"Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран хотел бы провести переговоры между Украиной и Россией", - говорится в сообщении журналиста, который также находится в Швейцарии.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Напомним, что переговоры Украины и России зашли в тупик. При этом Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры о прекращении войны только с президентом РФ Владимиром Путиным. Другие варианты не рассматриваются.

Также ранее мы сообщали, что три европейские страны призвали возобновить переговорный процесс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.