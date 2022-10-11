ua ru
Вт, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові збили 9 дронів-камікадзе польськими ЗРК

Новость на русском →
Вівторок 11 жовтня 2022 21:55
Українські військові збили 9 дронів-камікадзе польськими ЗРК Фото: українські військові за дві години збили 9 дронів-камікадзе польськими ЗРК (mil in ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники збили дев'ять іранських дронів-камікадзе за допомогою польських зенітних ракетних комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА Shahed-136", - написав він.

Залужний зазначив, що такі успіхи - це результат якісної підготовки українських зенітників, яку проводили польські військові.

Він також додав, що саме Польща надала комплекси, з яких українці радянськими ракетами збивають іранські дрони.

Нагадаємо, сьогодні росіяни двічі атакували Ладижинську теплову електростанцію у Вінницькій області за допомогою дронів-камікадзе.

Як повідомлялося раніше, вчора українські бійці знищили 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 за 3,5 години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
Зеленський запропонував G7 розмістити спостерігачів на кордоні з Білоруссю
DAILY
Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ракетний терор та гра Лукашенка. Що задумав Путін і як це вплине на війну