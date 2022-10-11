Фото: Стало відомо, скільки дронів-камікадзе замовила Росія в Ірану (defence-ua com)

Росія замовила в Ірані 2400 дронів-камікадзе, які використовують у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.