Іранська економіка тримається на криптовалюті: WSJ з'ясував, яка монета найпопулярніша

Бажання Ірану отримувати гроші за прохід нафтових танкерів виключно у криптовалюті виглядає цілком логічним, адже Тегеран таким чином постійно обходить банківські санкції. Всіма крипторахунками суворо керує КВІР, а пересічні іранці теж активно використовують криптогаманці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування The Wall Street Journal .

Іранська влада офіційно підтвердила намір збирати мито з нафтових танкерів виключно у цифровій валюті. Це рішення відкрило завісу над тіньовою криптоекономікою країни, обсяг якої вже сягнув 7,8 мільярда доларів.

Тегеран встановив чіткий тариф за право проходу через Ормузьку протоку. Кожен танкер має сплатити 1 долар у "крипті" за кожен барель нафти на борту. Саме використання криптовалюти дозволяє режиму уникати фінансового моніторингу. Гроші неможливо відстежити або конфіскувати.

Речник Профспілки експортерів нафти, газу та нафтохімічної продукції Ірану Хамід Хоссейні підтвердив ці наміри. За його словами, Іран хоче отримувати платежі в криптовалюті, щоб гарантувати, що їх не можна буде відстежити або конфіскувати через санкції.

Держава в смартфоні: як КВІР використовує крипторахунки

Криптоекосистема Ірану стрімко зросла на тлі міжнародної ізоляції. Ключовим гравцем на цьому ринку став Корпус вартових ісламської революції (КВІР) і ця воєнізована структура контролює понад половину всієї криптоактивності країни. Вони використовують державні енергоресурси для майнінгу біткоїнів. Цифрові гроші витрачають на закупівлю зброї та товарів в обхід заборон.

"У будь-якій всебічно санкціонованій юрисдикції криптовалюта корисна. Здійснювати транскордонні угоди та розрахунки дуже легко. Це швидко. До неї відносно легко отримати доступ, враховуючи динамічну крипто-атмосферу в Іран", - заявила виданню старший аналітик розвідки Chainalysis Кейтлін Мартін.

Рятувальний круг для звичайних іранців

Криптовалюта стала виходом не лише для влади. Звичайні громадяни рятують свої заощадження від гіперінфляції. Національна валюта, ріал, продовжує стрімке падіння.

Іранці масово купують Tether - стейблкоїн, прив'язаний до долара. Це нагадує ситуацію у Венесуелі. Там цифрові активи також слугують альтернативою знеціненим грошам.

Найбільша місцева біржа Nobitex має понад 11 мільйонів користувачів. Під час авіаударів наприкінці лютого люди панічно виводили кошти. За лічені хвилини відтік з біржі сягнув понад 10 мільйонів доларів.

Технічний тупик для перевізників

Попри рішучість Тегерана, судноплавні компанії опинилися у скрутному становищі. Купити та передати великі партії токенів у стислі терміни майже неможливо. Це створює величезні операційні перешкоди.

Крім того, власники танкерів нервують через ризики безпечного зберігання цифрових активів. Юридичні перепони для офіційних перевізників теж впливає на розрахунки.

Боротьба США з криптоінфраструктурою Тегерана

Вашингтон намагається перекрити ці канали. Американські регулятори вже атакували цифрову мережу Ірану. Під санкції потрапили дві британські біржі - Zedcex та Zedxion.

Ці майданчики допомогли КВІР провести транзакції на суму близько 1 мільярда доларів. Міністерство фінансів США обіцяє посилити тиск і Білий дім розглядає криптоплатежі за нафту як прямий виклик домінуванню долара.