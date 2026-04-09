ua en ru
Чт, 09 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В Кувейті заявили про відбиття атак "ворожих дронів" на тлі перемир'я з Іраном

22:24 09.04.2026 Чт
2 хв
На другий день перемир'я між Іраном та США союзник Америки знову під атакою
aimg Антон Корж
В Кувейті заявили про відбиття атак "ворожих дронів" на тлі перемир'я з Іраном Ілюстративне фото: кувейтська ППО відбиває атаки невідомих дронів (Getty Images)

В Кувейті ввечері 9 квітня заявили про те, що відбивають атаки "ворожих дронів". Заява пролунала на тлі перемир'я між Іраном та США, оголошеного 8 квітня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це пише Times of Cuwait.

Зокрема міністерство оборони Кувейту ввечері 9 квітня підтвердило, що протиповітряна оборони зараз "реагує на ворожі безпілотники", які залетіли на територію країни.

Поки що точно невідомі подробиці, хоча речник міністерства вже заявив, що атаки дронів були спрямовані на "деякі життєво важливі об'єкти". Кому належать згадані у релізі "ворожі дрони", наразі не називається.

Збройні сили Кувейту продовжують підтримувати високу готовність на випадок необхідності відбиття нових атак, повідомлялося раніше у пресрелізах міністерства оборони країни. Загалом з початку операції проти Ірану над Кувейтом перехопили 793 ракети та дрони Ірану.

Зазначимо, що у ніч на 8 квітня Сполучені Штати вирішили відкласти удари по Ірану та погодилися на двотижневе припинення вогню. Однією умов стало те, що Іран пообіцяв тимчасово відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.

Проте попри усі домовленості Іран вдарив по союзниках Штатів через лічені години після оголошення двотижневого перемир'я. Ввечері 8 квітня про обстріли своєї території повідомляли ОАЕ, Кувейт, Бахрейн та Саудівська Аравія.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Іран Кувейт Близький Схід
Новини
Аналітика
