В Ірані заявили, що угоди з США не досягли через "два-три ключові питання"

США та Іран не досягли угоди

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що за 21 годину переговорів США та Іран так і не змогли досягти мирної угоди. Тому американська делегація повертається до Вашингтона без підсумкового документа.

За словами Венса, після багатогодинних переговорів Іран так і не взяв на себе зобов'язання відмовитися від розробки ядерної зброї.

За добу до переговорів президент США Дональд Трамп говорив, що Ормузьку протоку буде відкрито незалежно від згоди або незгоди Ірану співпрацювати, а також сказав, що ключовою темою буде ядерне питання. Зокрема, угода буде успішною, якщо Тегеран зобов'яжеться не мати ядерку.

Також Трамп сказав, що йому все одно, буде угода чи ні. За його словами, США в будь-якому разі перемагають.