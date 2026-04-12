В Иране заявили, что соглашения с США не достигли из-за "двух-трех ключевых вопросов"

11:20 12.04.2026 Вс
2 мин
Но по некоторым вопросам фактически есть взаимопонимание
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Иране заявили, что соглашения с США не достигли из-за "двух-трех ключевых вопросов" (Getty Images)

Мирные переговоры между Ираном и США сорвались из-за "расхождения во мнениях по двум-трем ключевым вопросам".

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"В конце концов, переговоры не привели к соглашению из-за разногласий по двум-трем ключевым вопросам", - заявил Багаи в интервью иранскому государственному телевидению.

Он не уточнил, какие именно были проблемы.

Спикер отметил, что по некоторым вопросам переговорщики США и Ирана "фактически достигли взаимопонимания".

По словам Багаи, они обсуждали ситуацию в Ормузском проливе, хотя он не отметил, шла ли речь о ядерном оружии.

США и Иран не достигли соглашения

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что за 21 час переговоров США и Иран так и не смогли достичь мирного соглашения. Поэтому американская делегация возвращается в Вашингтон без итогового документа.

По словам Вэнса, после многочасовых переговоров Иран так и не взял на себя обязательства отказаться от разработки ядерного оружия.

За сутки до переговоров президент США Дональд Трамп говорил, что Ормузский пролив будет открыт независимо от согласия или несогласия Ирана сотрудничать, а также сказал, что ключевой темой будет ядерный вопрос. В частности, соглашение будет успешным, если Тегеран обязуется не иметь ядерку.

Также Трамп сказал, что ему все равно, будет соглашение или нет. По его словам, США в любом случае побеждают.

