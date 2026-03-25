В Иране отказались от переговоров с Уиткоффом, - CNN
Иран через неофициальные каналы дал понять администрации президента США Дональда Трампа, что не хочет возобновлять переговоры с нынешними представителями Соединенных Штатов и предпочитает вице-президента Джей Ди Вэнса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По информации двух региональных источников, Тегеран не заинтересован в диалоге со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и советником Белого дома Джаредом Кушнером.
Причина - глубокое недоверие после срыва предыдущих переговоров перед началом военных действий с участием Израиля и США.
Источники отмечают, что в Иране считают Вэнса более склонным к поиску компромисса и завершению конфликта, чем других представителей Вашингтона, в частности государственного секретаря Марко Рубио.
"Создается впечатление, что Вэнс намерен завершить конфликт", - сообщил один из собеседников CNN.
Впрочем, даже сторонники такого варианта признают, что участие Вэнса рискованное, ведь достичь реального прекращения войны будет чрезвычайно сложно.
В то же время, несмотря на пожелания Ирана, окончательное решение остается за Трампом. В Белом доме дали понять, что состав переговорной группы будет определять именно президент.
Пресс-секретарь администрации заявила, что к процессу будут привлечены сразу несколько фигур - Вэнс, Рубио, Уиткофф и Кушнер.
Источники отмечают, что Ирану, вероятно, придется работать с тем, кого назначит Вашингтон, даже если это не их приоритетный вариант.
Вероятная встреча между США и Ираном может состояться уже на этой неделе в Исламабаде. Однако даже сторонники переговоров оценивают шансы на ее проведение скептически.
Напомним, президент США Дональд Трамп после контактов с Ираном решил отложить удары по энергетической инфраструктуре страны.
Он считает, что между Вашингтоном и Тегераном состоялись "плодотворные и конструктивные переговоры", которые могут привести к соглашению в ближайшие дни.
В то же время иранские СМИ отрицают факт таких переговоров.
В МИД Ирана заявили, что США "пытаются выиграть время" на фоне дипломатических усилий по деэскалации.
По данным Reuters, США контактируют со спикером парламента Ирана Мохаммадбагером Галибафом. Сам он эти сообщения опроверг и заявил, что поддерживает позицию верховного лидера страны.
Трамп также заявил, что Иран "очень хочет заключить сделку" и это может произойти в течение пяти дней или раньше.
Иран в свою очередь заявил о готовности рассмотреть предложения США о прекращении войны, однако подчеркнул, что любое соглашение должно учитывать его ключевые требования.
Сегодня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США передали Ирану мирный план, состоящий из 15 пунктов, направленный на прекращение боевых действий на Ближнем Востоке.