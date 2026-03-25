В Иране отказались от переговоров с Уиткоффом, - CNN

Иран через неофициальные каналы дал понять администрации президента США Дональда Трампа, что не хочет возобновлять переговоры с нынешними представителями Соединенных Штатов и предпочитает вице-президента Джей Ди Вэнса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По информации двух региональных источников, Тегеран не заинтересован в диалоге со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и советником Белого дома Джаредом Кушнером.

Причина - глубокое недоверие после срыва предыдущих переговоров перед началом военных действий с участием Израиля и США.

Источники отмечают, что в Иране считают Вэнса более склонным к поиску компромисса и завершению конфликта, чем других представителей Вашингтона, в частности государственного секретаря Марко Рубио.

"Создается впечатление, что Вэнс намерен завершить конфликт", - сообщил один из собеседников CNN.

Впрочем, даже сторонники такого варианта признают, что участие Вэнса рискованное, ведь достичь реального прекращения войны будет чрезвычайно сложно.

В то же время, несмотря на пожелания Ирана, окончательное решение остается за Трампом. В Белом доме дали понять, что состав переговорной группы будет определять именно президент.

Пресс-секретарь администрации заявила, что к процессу будут привлечены сразу несколько фигур - Вэнс, Рубио, Уиткофф и Кушнер.

Источники отмечают, что Ирану, вероятно, придется работать с тем, кого назначит Вашингтон, даже если это не их приоритетный вариант.

Вероятная встреча между США и Ираном может состояться уже на этой неделе в Исламабаде. Однако даже сторонники переговоров оценивают шансы на ее проведение скептически.