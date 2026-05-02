ua en ru
Сб, 02 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

В Ірані розкрили деталі своєї пропозиції США після відмови Трампа, - Reuters

14:36 02.05.2026 Сб
2 хв
Які поступки пропонував тегеран та що обіцяв натомість?
aimg Марія Науменко
В Ірані розкрили деталі своєї пропозиції США після відмови Трампа, - Reuters Фото: Тегеран розкрив деталі своєї пропозиції США (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У пропозиції Тегерана йшлося про відкриття Ормузької протоки та припинення блокади в обмін на відкладення переговорів щодо ядерної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами високопоставленого іранського чиновника, така пропозиція передбачає завершення бойових дій за умови гарантій, що США та Ізраїль більше не завдаватимуть ударів по Ірану.

Згідно з планом, Тегеран відкриє Ормузьку протоку для судноплавства, тоді як США скасують блокаду іранських портів. Після цього сторони повернуться до переговорів щодо обмежень іранської ядерної програми в обмін на послаблення санкцій.

"У рамках цієї схеми переговори щодо більш складного ядерного питання були перенесені на заключний етап, щоб створити більш сприятливу атмосферу", - зазначив співрозмовник видання.

Він додав, що Тегеран вважає свою останню пропозицію відкласти ядерні переговори на пізніший етап значним зрушенням, спрямованим на сприяння досягненню угоди.

Нагадаємо, днями Тегеран передав Пакистану текст нового плану мирних переговорів зі США, в якому головний акцент зроблено на припиненні бойових дій і досягненні миру.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив Конгресу, що війна з Іраном завершена, хоча раніше вже робив подібні заяви.

Він також розкритикував останню пропозицію Тегерана та висловив сумнів, що сторонам вдасться швидко досягти угоди.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Сполучені Штати Америки Близький Схід
Новини
Росіяни намагаються витіснити Сили оборони з північних околиць Покровська, - ДШВ
Аналітика
