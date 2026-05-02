В Иране раскрыли детали своего предложения США после отказа Трампа, - Reuters

В предложении Тегерана речь шла об открытии Ормузского пролива и прекращении блокады в обмен на откладывание переговоров по ядерной программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам высокопоставленного иранского чиновника, такое предложение предусматривает завершение боевых действий при условии гарантий, что США и Израиль больше не будут наносить удары по Ирану.

Согласно плану, Тегеран откроет Ормузский пролив для судоходства, тогда как США отменят блокаду иранских портов. После этого стороны вернутся к переговорам по ограничениям иранской ядерной программы в обмен на ослабление санкций.

"В рамках этой схемы переговоры по более сложному ядерному вопросу были перенесены на заключительный этап, чтобы создать более благоприятную атмосферу", - отметил собеседник издания.

Он добавил, что Тегеран считает свое последнее предложение отложить ядерные переговоры на более поздний этап значительным сдвигом, направленным на содействие достижению соглашения.