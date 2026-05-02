Главная » Новости » В мире

В Иране раскрыли детали своего предложения США после отказа Трампа, - Reuters

14:36 02.05.2026 Сб
Какие уступки предлагал Тегеран и что обещал взамен?
aimg Мария Науменко
Фото: Тегеран раскрыл детали своего предложения США (Getty Images)
В предложении Тегерана речь шла об открытии Ормузского пролива и прекращении блокады в обмен на откладывание переговоров по ядерной программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Трамп признал, что США во время захвата танкеров с иранской нефтью действуют "как пираты"

По словам высокопоставленного иранского чиновника, такое предложение предусматривает завершение боевых действий при условии гарантий, что США и Израиль больше не будут наносить удары по Ирану.

Согласно плану, Тегеран откроет Ормузский пролив для судоходства, тогда как США отменят блокаду иранских портов. После этого стороны вернутся к переговорам по ограничениям иранской ядерной программы в обмен на ослабление санкций.

"В рамках этой схемы переговоры по более сложному ядерному вопросу были перенесены на заключительный этап, чтобы создать более благоприятную атмосферу", - отметил собеседник издания.

Он добавил, что Тегеран считает свое последнее предложение отложить ядерные переговоры на более поздний этап значительным сдвигом, направленным на содействие достижению соглашения.

Напомним, на днях Тегеран передал Пакистану текст нового плана мирных переговоров с США, в котором главный акцент сделан на прекращении боевых действий и достижении мира.

Зато президент США Дональд Трамп заявил Конгрессу, что война с Ираном завершена, хотя ранее уже делал подобные заявления.

Он также раскритиковал последнее предложение Тегерана и выразил сомнение, что сторонам удастся быстро достичь соглашения.

