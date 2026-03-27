В Ірані пояснили "зникнення" нового верховного лідера

За словами Бахрейні, попри відсутність Хаменеї на публіці, він продовжує виконувати свої обов’язки.

"Причиною його відсутності на публіці є дотримання міркувань безпеки у зв'язку з нинішніми особливими обставинами", - пояснив представник Ірану при ООН.

Що відомо про "зникнення" Хаменеї

Нагадаємо, новим верховним лідером Ірану було обрано сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтаба Хаменеї. Буквально тиждень тому він вдруге з моменту призначення звернувся до народу без відео або аудіо, що посилює сумнів у його дієздатності.

Повідомлялося, що стан здоров'я Хаменеї-молодшого може бути значно серйознішим, ніж заявлялося офіційно. Зокрема, міністр оборони США Піт Гегсет зазначав, що Хаменеї не просто поранений, що пояснює його тривалу відсутність у публічному просторі.

Президент США Дональд Трамп також висловив сумніви, що Хаменеї живий, звернувши увагу на те, що той досі не з’являвся на публіці.