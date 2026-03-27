В Ірані пояснили "зникнення" нового верховного лідера

Представник Ірану при ООН у Женеві Алі Бахрейні заявив, що новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї не з'являється на публіці через дотримання заходів безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Бахрейні, попри відсутність Хаменеї на публіці, він продовжує виконувати свої обов’язки.
"Причиною його відсутності на публіці є дотримання міркувань безпеки у зв'язку з нинішніми особливими обставинами", - пояснив представник Ірану при ООН.
Нагадаємо, новим верховним лідером Ірану було обрано сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтаба Хаменеї. Буквально тиждень тому він вдруге з моменту призначення звернувся до народу без відео або аудіо, що посилює сумнів у його дієздатності.
Повідомлялося, що стан здоров'я Хаменеї-молодшого може бути значно серйознішим, ніж заявлялося офіційно. Зокрема, міністр оборони США Піт Гегсет зазначав, що Хаменеї не просто поранений, що пояснює його тривалу відсутність у публічному просторі.
Президент США Дональд Трамп також висловив сумніви, що Хаменеї живий, звернувши увагу на те, що той досі не з’являвся на публіці.
Як писали ЗМІ, Хаменеї дивом вижив під час атаки на свій бункер. Він встиг покинути об'єкт за лічені секунди до удару, проте під час цієї ракетної атаки загинули його дружина, син та батьки.
Зазначимо, ЗМІ писали, що його таємно доставили в Москву, оскільки йому була потрібна операція після атаки США та Ізраїлю. Стверджується, що він нібито проходить лікування в одній із резиденцій глави Кремля Володимира Путіна.