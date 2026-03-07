В Ірані після "призначення" сина Хаменеї оберуть верховного лідера

В Ірані попри повідомлення про те, що сина загиблого Алі Хаменеї, Моджтабу, обрали новим Верховним лідером, збираються провести ще одні вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News .

Іранська асамблея експертів планує зібратися найближчим часом, щоб обрати нового лідера країни. Асамблея складається з 88 членів, і саме вони вирішують, хто зможе взяти владу в країні.

Аятола Алі Хаменеї був ліквідований в перший день операції США та Ізраїлю, тому Іран виявився "обезголовленим". Між тим, саме Верховний лідер Ірану має останнє слово в усіх державних питаннях, оскільки має політичну та релігійну владу.

Зараз Іраном тимчасово керує тріумвірат - президент Масуд Пезешкіан, голова судової влади Голамхоссейн Мохсені Еджеї та голова Басідж, добровольчого воєнізованого формування - Аліреза Арафі.