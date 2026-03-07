ua en ru
В Ірані після "призначення" сина Хаменеї оберуть верховного лідера

21:42 07.03.2026 Сб
2 хв
Схоже, що "призначення" сина Хаменеї зірвалося, тому Іран обиратиме нового лідера
aimg Антон Корж
В Ірані після "призначення" сина Хаменеї оберуть верховного лідера Ілюстративне фото: в Ірані триває процес передачі влади (Getty Images)

В Ірані попри повідомлення про те, що сина загиблого Алі Хаменеї, Моджтабу, обрали новим Верховним лідером, збираються провести ще одні вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.

Читайте також: Теж впаде: Трамп назвав наступну мету США після Ірану

Іранська асамблея експертів планує зібратися найближчим часом, щоб обрати нового лідера країни. Асамблея складається з 88 членів, і саме вони вирішують, хто зможе взяти владу в країні.

Аятола Алі Хаменеї був ліквідований в перший день операції США та Ізраїлю, тому Іран виявився "обезголовленим". Між тим, саме Верховний лідер Ірану має останнє слово в усіх державних питаннях, оскільки має політичну та релігійну владу.

Зараз Іраном тимчасово керує тріумвірат - президент Масуд Пезешкіан, голова судової влади Голамхоссейн Мохсені Еджеї та голова Басідж, добровольчого воєнізованого формування - Аліреза Арафі.

Цікаво, що опозиційні ЗМІ Ірану писали, що в Ірані новим верховним лідером після загибелі Алі Хаменеї стане його син Моджтаба Хаменеї. Мовляв, асамблея вже ухвалила це рішення, а на членів активно тиснув Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Ми детальніше писали про можливі наслідки такого "обрання".

Загибель Алі Хаменеї

Нагадаємо, багаторічний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок удару ізраїльських військових. Операцію, за даними джерел, провели сили Армія оборони Ізраїлю. Після його смерті в країні розпочався процес передачі влади.

При цьому президент США Дональд Трамп анонсував, що Вашингтон хоче втрутитися в процес обрання нового керівництва Ірану. Він пояснив, що син Алі Хаменеї - Моджтаба - не влаштовує Вашингтон.

За словами Трампа, у нього є три кандидати на роль керівника країни. Але він їх досі не озвучує. При цьому зазначив, що найгіршим сценарієм для Ірану був би прихід до влади такої ж поганої людини, як і нинішній режим.

