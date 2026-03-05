Син Хаменеї некомпетентний. Трамп хоче допомогти Ірану зробити "правильний вибір"

США хочуть втрутитися в процес обрання нового керівництва Ірану. Моджтаба Хаменеї не влаштовує Вашингтон.
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Politico.
"У мене буде великий вплив (на нове керівництво Ірану - ред.), інакше ніякого врегулювання не буде, тому що нам не доведеться робити це знову. Ми будемо працювати з народом і режимом, щоб переконатися, що туди прийде хтось, хто зможе добре розвивати Іран, але без ядерної зброї", - запевнив американський лідер.
Трамп звернув увагу, що новим верховним лідером уже обрали сина ліквідованого Алі Хаменеї.
"Причина, через яку батько не передав це (титул верховного лідера - ред.) синові, в тому, що, як кажуть, він некомпетентний", - додав він.
Американський лідер додав, що Вашингтон буде "працювати з іранцями, щоб допомогти їм зробити правильний вибір", тому що він хоче уникнути появи в Ірану лідера, "який призведе до того, що через 10 років США знову доведеться робити це".
Також Трамп відкинув побоювання, що зростання цін на бензин через ситуацію навколо Ірану може нашкодити республіканцям перед листопадовими виборами.
"Людям подобається те, що відбувається. Ми усуваємо загрозу для Сполучених Штатів Америки, серйозну загрозу, і робимо це так, як ніхто ніколи не бачив раніше", - уточнив він.
Нагадаємо, призначення Моджтаби Хаменеї верховним лідером Ірану відбулося після того, як його батька ліквідували США та Ізраїль.
За даними опозиційних медіа, рішення ухвалила Асамблея експертів під тиском Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
Незважаючи на відсутність офіційних державних посад, 56-річний Моджтаба протягом десятиліть вважався сірим кардиналом Тегерана, маючи колосальний вплив на силовиків і втручаючись у президентські вибори ще з середини 2000-х.